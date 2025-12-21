Eşini ve bacanağını tabancayla katletti! Cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Aşağı Sarhan Mahallesi’nde 10 Aralık günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, boyacılık yapan Ahmet Sarı ile eşi Selvi Sarı ve bacanağı Muharrem Arslan arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Sarı, tabancayla eşi ve bacanağına ateş ederek evden kaçarak uzaklaştı.

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, eve girdiğinde Selvi Sarı ve Muharrem Arslan'ın yerde kanlar içindeki cesetleriyle karşılaştı. Sarı ve Arslan'ın cenazeleri, Besni Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından Mustafa Baba Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

MEHKEMEDE TUTUKLANDI!

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Sarı'nın, olayın ardından motosikletle Gölbaşı ilçesine giderek bir otele yerleştiği belirlenirken polis ekipleri otele düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ahmet Sarı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Ahmet Sarı’nın emniyette verdiği ifadesi ortaya çıkarken saldırgan, olay günü eşi Selvi’den evlerinin tadilatı için yardım istediğini, ancak eşinin kendisine yardım etmeyip işe gittiğini ifade etti. Eşi eve dönünce aralarında tartışma çıktığını ifade eden Ahmet Sarı, “Bu sırada eşim bağırınca Muharrem Arslan eve geldi. Kapıyı açıp açmadığımı hatırlamıyorum. Muharrem evdeyken 'sen benim kocam değilsin, namussuzsun'' sözlerini sarf etti.

CİNAYETLERİ İŞLEYİP ÇORBACIYA GİTMİŞ!

Sarı, ifadesinin devamında “Ben kapının girişine göre odanın yaklaşık iki üç adım içerisindeyim. Eşimin benim üzerime doğru gelmesiyle başladı. Yakamı tuttu. Muharrem bize doğru yaklaşarak 'ayıp sen ne yapıyorsun bırak' dedi. Daha sonra ben de kendime hakim olamayıp ahırdan aldığım evin dış kısmına bıraktığım tabancayı aldım. Hatırlamadığım sayıda ateş ettim” dedi.

Sarı, çifte cinayetin ardından evden çıkıp motosikleti ile Gölbaşı ilçesine gittiğini ve burada bir çorbacıya girip çorba içtiğini, burada kaldığı otelde de yakalandığını söyledi.