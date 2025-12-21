İstanbul'un suyu tükeniyor! Felaket kapıda

İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda, yağışların yetersiz kalmasıyla birlikte doluluk oranlarındaki düşüş son aylarda endişe verici boyutlara ulaştı. İSKİ verilerine göre, 30 Haziran’da yüzde 66.23 olan ortalama doluluk oranı 21 Aralık itibarıyla yüzde 17.6 oldu.

İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda, yağışların beklenen düzeyde gerçekleşmemesi nedeniyle doluluk oranlarındaki düşüş sürüyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 17.6 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 52.66 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 1.59 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 21 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 11.74

• Büyükçekmece Barajı yüzde 16.58

• Darlık Barajı yüzde 27.84

• Elmalı Barajı yüzde 52.66

• Istrancalar Barajı yüzde 24.59

• Kazandere Barajı yüzde 1.59

• Pabuçdere Barajı yüzde 2.57

• Sazlıdere Barajı yüzde 14.98

• Terkos Barajı yüzde 18.12

• Ömerli Barajı yüzde 17.19

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

