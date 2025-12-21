İstanbul'un suyu tükeniyor! Felaket kapıda

İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda, yağışların beklenen düzeyde gerçekleşmemesi nedeniyle doluluk oranlarındaki düşüş sürüyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 17.6 oldu.

İstanbul barajları kritik seviyede: Son 10 yılın en düşük Aralık ayı!

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 52.66 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 1.59 ile Kazandere Barajı oldu.

Kadıköy Barajı ölü hacme düştü: Su alımı durduruldu

İSKİ'nin verilerine göre 21 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: