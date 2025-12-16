İstanbul barajları kritik seviyede: Son 10 yılın en düşük Aralık ayı!

İstanbul, tarihinin en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. İlkbahar ve yaz aylarının ardından sonbaharın da yağışsız geçmesi, kentin su rezervlerini kritik seviyelere indirdi. İSKİ'nin güncel verilerine göre, barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 17.88'e kadar düştü. Bu rakam, aralık ayları baz alındığında son 10 yılın en kötü tablosu olarak kayıtlara geçti.

YAĞIŞLARIN ETKİSİ KISA SÜRDÜ

Aralık ayı başında etkili olan yağışlarla birlikte 7 Aralık'ta yüzde 17.12 olan doluluk oranı, 10 Aralık'ta yüzde 17.91'e kadar yükselmişti. Ancak yağışların kesilmesiyle birlikte barajlardaki su miktarı yeniden azalma eğilimine girdi. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 40.23 olan doluluk oranının, bu yıl yarısından daha az bir seviyeye inmesi tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

TERKOS'TA TEKNELER ÇAMURDA KALDI

İstanbul'un can damarlarından biri olan Terkos Barajı'nda su seviyesi yüzde 19.01'e geriledi. Havadan çekilen görüntülerde, baraj havzasının geniş bir kısmının kuruduğu ve daha önce suyun içinde olan teknelerin artık balçık üzerinde, sudan onlarca metre uzakta kaldığı görüldü.

KUZEYDEKİ BARAJLAR TÜKENME NOKTASINDA

Özellikle İstanbul'un kuzeyinde yer alan barajlarda durum çok daha vahim. Kazandere Barajı yüzde 1.91, Papuçdere Barajı ise yüzde 2.57 doluluk oranıyla neredeyse tamamen boşalmış durumda. Kentin en yüksek doluluğa sahip barajı yüzde 53.54 ile Elmalı olurken, Alibeyköy Barajı yüzde 12.59 seviyesiyle alarm veriyor.

İstanbul Barajlarının Güncel Doluluk Oranları:

Darlık: %28.37

Istrancalar: %29.64

Büyükçekmece: %17.21

Ömerli: %16.25

Sazlıdere: %15.76

Alibeyköy: %12.59

Kazandere: %1.91