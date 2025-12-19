Kadıköy Barajı ölü hacme düştü: Su alımı durduruldu

Toplam 56 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan Kadıköy Barajı, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar, buharlaşma ve beklenen sonbahar yağışlarının düşmemesi nedeniyle kuruma noktasına geldi. Barajdaki doluluk oranının yüzde 1’in altına inmesiyle birlikte geriye sadece 1,5 milyon metreküplük "ölü hacim" olarak tabakalanan su kaldı. Yaşanan bu kritik tablo üzerine Keşan Belediyesi, barajdan su teminini kestiğini duyurdu.

EKOSİSTEMİ KORUMAK İÇİN ARITMA TESİSİ KAPATILDI

Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Bedri Kara, barajdaki su seviyesinin canlı yaşamını tehdit edecek seviyeye gerilediğini belirtti. Kara, barajdan su çekmeye devam edilmesi durumunda balıkların ve genel ekosistemin geri dönülemez zararlar göreceğini, bu nedenle Kadıköy Arıtma Tesisi’nin geçici olarak hizmet dışı bırakıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, su seviyesi yeterli düzeye ulaşana kadar barajdan su temini yapılmayacağı vurgulandı.

SU İHTİYACI İÇİN YENİ KUYULAR DEVREYE ALINACAK

İlçenin içme suyu ihtiyacını karşılamak için Kumdere bölgesinde yeni su kuyularının açılması planlanıyor. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki 15-20 gün boyunca herhangi bir yağış beklenmediğine dikkat çeken Bedri Kara, yaz aylarının daha sıkıntılı geçebileceği uyarısında bulunarak vatandaşları su tasarrufu konusunda hassasiyete davet etti. Ayrıca bölgedeki elektrik hattı bakım çalışmaları nedeniyle terfi istasyonlarının enerji alamadığı dönemlerde zaman zaman su kesintilerinin yaşanabileceği de belirtildi.