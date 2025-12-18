İstanbul barajlarındaki kritik durum sürüyor!

İstanbul barajlarındaki kritik durum sürüyor!
Yayınlanma:
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yetersiz yağışlar nedeniyle son altı ayda hızla gerileyerek yüzde 66,23’ten yüzde 17,8’e düştü.

Megakent İstanbul’da kurak geçen sonbaharın ardından barajlardaki su rezervleri kritik seviyelere ulaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 18 Aralık verilerine göre, 30 Haziran’da yüzde 66,23 seviyesinde olan ortalama doluluk oranı, aradan geçen sürede büyük bir kayıpla yüzde 17,8’e kadar geriledi. Yağışların mevsim normallerinin altında kalması, kentin su ihtiyacını karşılayan önemli kaynaklarda su seviyesinin dip yapmasına neden oldu.

İstanbul'da 'su' bitiyor! İSKİ'den kritik çağrı: Mümkün olduğunca azaltınİstanbul'da 'su' bitiyor! İSKİ'den kritik çağrı: Mümkün olduğunca azaltın

BARJLARIN GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 18 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 12.41

Büyükçekmece Barajı yüzde 16.89

Darlık Barajı yüzde 28.15

Elmalı Barajı yüzde 53.15

Istrancalar Barajı yüzde 28.53

Kazandere Barajı yüzde 1.75

Pabuçdere Barajı yüzde 2.79

Sazlıdere Barajı yüzde 15.48

Terkos Barajı yüzde 18.73

Ömerli Barajı yüzde 16.69

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

