İstanbul'da 'su' bitiyor! İSKİ'den kritik çağrı: Mümkün olduğunca azaltın

İstanbul’da etkisini her geçen gün artıran şiddetli kuraklık, barajlardaki su rezervlerini kritik seviyelere indirdi. İSKİ’nin resmi verilerine göre kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 17,83 olarak kaydedildi. Bu rakam, megakentin son on yılda gördüğü en düşük su seviyesi olarak kayıtlara geçti.

KURAKLIK HARİTASINDA MARMARA ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılının Haziran ve Kasım aylarını kapsayan 6 aylık verileri, tablonun vahametini ortaya koydu. Hazırlanan son kuraklık haritasında, Türkiye’nin büyük bir bölümüyle birlikte İstanbul ve Marmara Bölgesi de “şiddetli kuraklık” sınıfında yer aldı. Düzensiz yağış rejimi ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, barajlardaki buharlaşmayı artırırken doluluk oranlarını da dibe çekti.

İstanbul barajları kritik seviyede: Son 10 yılın en düşük Aralık ayı!

İSKİ: "KESİNTİ YOK AMA DESTEK ŞART"

Mevcut tabloya rağmen İSKİ, kente kesintisiz su sağlanması için alternatif kaynakların ve tüm iletim hatlarının tam kapasiteyle çalıştırıldığını açıkladı. Teknik ve idari önlemlerin en üst seviyede alındığını bildiren kurum, kısa vadede bir su kesintisi planlanmadığını ancak riskin sürdüğünü ifade etti.

"SU VARSA HAYAT VAR"

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, İstanbullulara seslenerek hayati bir uyarıda bulundu. Barajlardaki durumun ciddiyetini vurgulayan Başa şu ifadeleri kullandı:

"Şehre kesintisiz su temini için her türlü tedbiri alıyoruz ancak bu zor dönemde abonelerimizin desteği hayati önemde. Günlük su tüketimimiz halen çok yüksek. Lütfen bireysel tüketimimizi mümkün olduğunca azaltalım. Unutmayalım ki su varsa hayat var."

Yetkililer; araç yıkama, bahçe sulama ve evsel kullanımlarda gereksiz su tüketiminden kaçınılması durumunda, kentin bu zorlu süreci daha az riskle atlatabileceğini belirtiyor.