Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıl yaşanan tarihi yükselişin ardından, kakao fiyatları 1960’tan bu yana en sert yıllık düşüşünü yaşamaya hazırlanıyor.

"ÇİKOLATADAKİ FİYAT DÜŞÜŞÜ İÇİN 2026'NIN İKİNCİ YARISI BEKLENMELİ"

Ancak bu durum, market raflarındaki çikolata fiyatlarının yakın zamanda düşeceği anlamına gelmiyor. Bloomberg'in haberine göre, uzmanlar, kakaodaki bu ucuzlamanın tüketiciye yansıması için en erken 2026 yılının ikinci yarısına kadar beklenmesi gerektiğini belirtiyor.

KAKAO FİYATLARI YAKLAŞIK YÜZDE 50 GERİLEDİ

Dünya kakao arzının yarısından fazlasını karşılayan Fildişi Sahili ve Gana’daki kötü hava koşulları ve hastalıklar, geçtiğimiz yıl fiyatların ton başına 13 bin dolarla rekor kırmasına neden olmuştu. Hasat beklentilerinin iyileşmesi ve talebin zayıflamasıyla birlikte fiyatlar bu yıl yaklaşık yüzde 50 oranında geriledi. Bu düşüş, sektör kayıtlarının tutulmaya başlandığı son 60 yılın en büyük düşüşü olarak tarihe geçmeye aday görünüyor.

ÜRETİCİLER YÜKSEK MALİYETLİ STOKLARI KULLANIYOR

Fiyatlardaki bu gerilemeye rağmen perakende fiyatlarının düşmemesinin arkasında birkaç temel sebep bulunuyor. Marex Group’tan Jonathan Parkman, çikolata endüstrisinin şu an hâlâ "yüksek ve acı verici" fiyatlardan alınan ürünlerle çalıştığını ve bu sürecin atlatılmasının zaman alacağını ifade ediyor.

Örneğin, Almanya’nın köklü şekerleme üreticilerinden Lambertz, fiyatların en tepede olduğu dönemde stoklarını güvence altına aldığı için ellerindeki kakaonun 2026 ortasına kadar yeteceğini belirtiyor.

Maliyet artışları sırasında üreticiler sadece fiyat artırmakla kalmadı, aynı zamanda reçetelerde de geri dönülmesi zor değişiklikler yaptı. Büyük gıda devlerinden butik çikolatacılara kadar tüm sektörün kâr-zarar dengesini kurmaya çalıştığı bu dönemde, perakende fiyatlarında hızlı bir indirim yapılması beklenmiyor.

Et ve kahve gibi temel gıda ürünlerindeki artışla bütçesi zorlanan tüketiciler, çikolatanın ne zaman yeniden "uygun fiyatlı" bir keyif olacağını beklemeye devam edecek.