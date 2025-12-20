Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı

Asgari ücretliden çok daha fazla vatandaşı ilgilendiren asgari ücrette 2026 rakamının belirlenmesine çok az kaldı. İşçi tarafının çekildiği tespit komisyonundan çıkacak karar merakla beklenirken Çalışma Bakanı Vedat Işıkhanın diyalog ile süreci yürüteceklrini söylemesinin ardından ziyaret trafiğinde yaşanan artış beklentileri de yükseltti.

Dar gelirlilerin ve asgari ücrete endeksli zam alan maaşlı çalışanın cebine girecek tutarı belirlemek için yoğun mesai sürerken 'ek zam' ihtimalinin masaya yatırılacağı ortaya çıktı.

ASGARİ ÜCRETTE HEYECAN YARATAN 'EK ZAM' ORTAYA ÇIKTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta ikinci toplantısını Çalışma Genel Müdür Oğuz Tuncay başkanlığında gerçekleştirildi. 1.5 saat süren toplantıya işçi kesimini temsil eden Türk-İş katılmazken, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden TİSK temsilcileri yer aldı.

Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, enflasyon zammına ilişkin ekonomik veri ve raporları paylaştı. Toplantıda veriler üzerinde zamma ilişkin senaryoların ne olabileceği de ele alındı.

İkinci toplantı öncesinde Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ise ilk olarak Türkİş'i ziyaret ederek Genel Başkan Ergün Atalay ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Işıkhan, sosyal diyalog sürecini devam ettireceklerine dikkat çekerek, "Komisyona gelecek rakamlar. İşverende, kamudan ve işçiden aldığım bilgileri Çalışma Genel Müdürümüze ileteceğim, komisyon da bunları savunacak. İşçilerimizi, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, aynı zamanda da işverenlerimizin gelişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağız" ifadelerini kullandı.

Sabah'ın haberine göre ise Bakan Işıkhan, görüşmelerin ardından işçi kanadının taleplerini aktarmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun devam eden toplantısına sonradan katıldı. Işıkhan, işçi kanadının geçmiş yıldan kalan yüzde 14'lük enflasyon farkı başta olmak üzere tüm veri ve taleplerini komisyona iletti.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

YÜZDE 20

Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 25

Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.

YÜZDE 28,5

Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 30

Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 35

Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.

YÜZDE 40

Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.