Kayıp olarak aranan 2 kişi mezarlıkta boğazları kesilmiş halde ölü bulundu!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Osmaniye'de Asri Mezarlık'ta bir araç içerisinde 2 kişi boğazları kesilmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine Asri Mezarlık'a giden polis ekipleri, bir araç içerisinde 2 kişiyi boğazları kesilmiş halde buldu.

Canlı yayında cinayet! Sevgilisinin öldürülüşünü görüntülü izlediCanlı yayında cinayet! Sevgilisinin öldürülüşünü görüntülü izledi

mezarlikta-park-halindeki-otomobilde-iki-1072837-318342.jpg

HAKLARINDA KAYIP İLANI VERİLMİŞ

Ölen şahısların Emine Eylül K. (17) ve Veysel Ç. (19) olduğu tespit edildi.

Ölen kişiler hakkında kayıp ilanı verildiği belirtildi.

Kadın cinayetlerinin sonu gelmiyor! Kendisiyle konuşmak istemeyen kadını silahla katlettiKadın cinayetlerinin sonu gelmiyor! Kendisiyle konuşmak istemeyen kadını silahla katletti

mezarlikta-park-halindeki-otomobilde-iki-1072836-318342-1.jpg

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştıran polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak:ANKA - DHA

Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Türkiye
Araç takla attı, uçuruma yuvarlandı! Yaralılar var
Araç takla attı, uçuruma yuvarlandı! Yaralılar var
Hatay'da milyonluk ziynet eşyası operasyonu
Hatay'da milyonluk ziynet eşyası operasyonu
Eşini ve bacanağını tabancayla katletti! Cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş
Eşini ve bacanağını tabancayla katletti! Cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş