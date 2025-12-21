Kayıp olarak aranan 2 kişi mezarlıkta boğazları kesilmiş halde ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine Asri Mezarlık'a giden polis ekipleri, bir araç içerisinde 2 kişiyi boğazları kesilmiş halde buldu.

HAKLARINDA KAYIP İLANI VERİLMİŞ

Ölen şahısların Emine Eylül K. (17) ve Veysel Ç. (19) olduğu tespit edildi.

Ölen kişiler hakkında kayıp ilanı verildiği belirtildi.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştıran polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.