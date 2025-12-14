Kadın cinayetlerinin sonu gelmiyor! Kendisiyle konuşmak istemeyen kadını silahla katletti

Kahramanmaraş'ın Tekerek Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre İsmet Tarık Keçe (25), bir süre önce kendisinden ayrıldığı belirtilen Sultan Değirmenci (21) ile konuşmak istedi. Genç kadını telefonla arayan Keçeci’ye, Değirmenci konuşmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine Keçe, Değirmenci'nin oturduğu sitenin önüne giderek beklemeye başladı.

GENÇ KADINI TABANCAYLA KATLETTİ!

Keçe, otomobili ile sitenin önüne gelen Değirmenci'ye tabanca ile peş peşe ateş etti. Saldırı sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybeden Değirmenci'nin kullandığı otomobil bahçe duvarına çarptı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken başına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sultan Değirmenci hayatını kaybetti.

KISKIVRAK YAKALANDI!

Saldırgan, kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından suç aleti silahla birlikte yakalanırken sorgusunda suçunu da itiraf etti. İsmet Tarık Keçe, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.