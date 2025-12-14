Zehir tacirlerine operasyonda 3 tutuklama: Onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi

Yayınlanma:
İstanbul’un Şişli ilçesinde, uyuşturucu imalatı yapılan eve düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalar sırasında toplam 97 kilo 404 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığını tespit ettikleri eve 12 Aralık günü operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sırasında 3 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden birinin evden dışarı çıkmadan ve kimseyle temas kurmadan kendisine getirilen maddeleri dönüştürerek piyasaya sürmeye hazır hale getirdiği tespit edildi.

istanbul-sislide-uyusturucu-operasyonu-1062959-315402.jpg

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Evde yapılan aramalar sırasında 97 kilo 404 gram uyuşturucu madde, 95 bin 300 Türk lirası, bin dolar, 500 euro ve 500 Suudi Arabistan riyali ele geçirildi.

istanbul-sislide-uyusturucu-operasyonu-1062961-315402.jpg

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız olarak imal, ithal veya ihraç etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

