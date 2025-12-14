2 binden fazla uyuşturucu hapla yakalandılar

İzmir'de Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Mahallesi'nde bulunan bir eve yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon, adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu yönündeki istihbaratın alınması üzerine düzenlendi.

İKAMETTE ARAMA YAPILDI

Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları baskınla ikametin kapısından içeri girdi. Evde gerçekleştirilen arama sırasında, bir bez çantanın içerisinde toplam 2 bin 130 adet sentetik hap bulundu.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında, evde bulunan 21 yaşındaki N.D. ile 34 yaşındaki C.S. isimli şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin kimlik kontrolleri ve ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan iki şüphelinin, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Operasyonla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü ifade edildi.