Karayolunda kıyamet koptu: 12 yaralı

Sakarya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 TIR, 1 midibüs, 1 kamyonet ve 2 otomobil birbirine girdi. Kazada hafif şekilde yaralanan 12 kişi hastanelere kaldırılırken, D-650 karayolu 2 saat trafiğe kapandı.

Sakarya'da, D-650 karayolunun Kumbaşı Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde zincirleme bir trafik kazası yaşandı. Saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazaya, Bilecik istikametinde seyir halinde olan 2 TIR, bir midibüs, bir kamyonet ve 2 otomobil karıştı.

12 KİŞİ YARALANDI

Kazaya karışan araçlarda bulunan toplam 12 kişi, olay yerinde yapılan ilk değerlendirmede hafif şekilde yaralı olarak tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hepsini çevredeki hastanelere ambulanslarla taşıdı. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu belirtildi.

YOL 2 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

Kazanın meydana gelmesiyle birlikte D-650 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların enkazlarının kaldırılması ve yolun temizlenmesi çalışmaları nedeniyle karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki trafik akışı yeniden sağlandı. Kazanın nedeni ve sorumlularını tespit etmek üzere ilgili birimlerce soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

