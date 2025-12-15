Konya'da sokak ortasında bıçaklı tüfekli kavga: Kanlar içinde kafeye sığındı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Araklı Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle taraflar birbirine girdi.

BIÇAK VE SİLAHLAR KONUŞTU

Kavga sırasında gruplardan birinde bulunan 31 yaşındaki Celalettin E. bacağından bıçaklandı. Karşı tarafta yer alan Mevlüt U. ise bacağından tüfekle vurularak yaralandı.

YARALILARDAN BİRİ KAFEYE KAÇTI

Bıçaklanan Celalettin E., kanlar içinde olay yerinden uzaklaşarak yan sokaktaki bir kafeye sığındı. Onu takip eden kişiler, yaralının kafeye girdiğini görünce bölgeden ayrıldı.

İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından her iki yaralı da ayrı ambulanslarla Konya'daki hastanelere nakledildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Olayda yaralananlar dışında kavgaya karıştığı tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.