Sydney plajında düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Avustralya’nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı’nda düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 2’si polis ve 1’i çocuk olmak üzere 38 kişi yaralandı. NSW polisi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüphelinin de yaralı olduğu, bölge sakinlerinin olay yerinden uzak durmaları gerektiği bildirildi.

SİLAH KULLANMAYI BİLMEDEN ONLARCA KİŞİYİ KURTARDI

İki saldırgandan birinin üstüne atlayarak silahını elinden alan ve çok sayıda kişinin hayatını kurtaran kişinin, manavlık yapan Ahmed el Ahmed olduğu belirtildi. 43 yaşındaki Ahmed'in saldırı sırasında biri kolundan, diğeri elinden olmak üzere iki yerinden vurulduğu ve tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. İki çocuk babası Ahmed'in silahlarla ilgili hiçbir deneyiminin olmadığı aktarıldı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, saldırının “şok edici ve son derece üzücü” olduğunu belirterek, polis ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Albanese, vatandaşlara güvenlik güçlerinin uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulundu.

Polis ekipleri, tekne ve helikopterlerle bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, şüpheli cisimlerin incelenmesi için bomba imha ekipleri sevk edildi.

SALDIRI TERÖR EYLEMİ OLARAK SORUŞTURULUYOR

Başbakan Albanese, düzenlediği basın toplantısında saldırının Yahudi toplumunu hedef aldığını belirterek olayın terör eylemi olarak değerlendirildiğini açıkladı. Albanese, hükümetin antisemitizm tehdidini ciddiye aldığını ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını vurguladı.

NSW Sağlık Bakanı Ryan Park, saldırının yerel saatle 18.47’de meydana geldiğini, hayatını kaybedenler arasında bir çocuğun da bulunduğunu, yaralanan 4 çocuğun Sydney Çocuk Hastanesi’nde tedavi altına alındığını bildirdi. Park ayrıca saldırganlardan birinin olay sırasında öldüğünü açıkladı.

NSW Başbakanı Chris Minns, saldırının hedefinin Sydney’deki Yahudi toplumu olduğunu ifade ederek, soruşturmanın henüz erken aşamada olduğunu söyledi.

NSW Polis Komiseri Mal Lanyon ise saldırının terör olayı olarak ele alındığını belirterek, olayda kullanılan silahların uzun namlulu olduğunu ve Bondi Plajı yakınlarında “el yapımı bomba” olduğu değerlendirilen bazı cisimlerin tespit edildiğini açıkladı.

SALDIRGANLARIN BABA VE OĞUL OLDUĞU AÇIKLANDI

Polis Komiseri Lanyon, saldırıyı gerçekleştirenlerin 50 yaşındaki bir baba ile 24 yaşındaki oğlu olduğunu duyurdu. Babaya ait ruhsatlı 6 silahın bulunduğu, bu silahların olay yerinde ele geçirildiği belirtildi. Baba olayda hayatını kaybederken, oğlun hastanede kritik durumda tedavi gördüğü bildirildi.

Yetkililer, saldırıda yaşamını yitirenlerin yaşlarının 10 ile 87 arasında değiştiğini, yaralı sayısının ise 42’ye ulaştığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AVUSTRALYA'DA MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR SALDIRIYI KINADI

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi adlı kuruluştan yapılan açıklamada da saldırı kınanarak saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırganların sorumlu tutulması çağrısında bulunularak, "Müslüman Avustralyalılar dahil tüm Avustralyalıların birlik, şefkat ve dayanışma içinde" olması gerektiği aktarıldı.

Avustralya Ahmadiyya Müslüman Topluluğu (ACMA) adlı kuruluştan yapılan açıklamada da saldırı nedeniyle üzüntü duyulduğuna işaret edilerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Açıklamada, ayrılık ve korkuyu amaçlayan şiddet eylemlerinin Avustralya'da yeri olmadığı bildirildi.