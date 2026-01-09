1 milyondan fazla öğretmeni ilgilendiriyor: Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin mevzuatında değişikliğe gidildi. "Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"ndeki değişiklikler, 9 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ZORUNLU ÇALIŞMA VE AZAMİ HİZMET SÜRESİ

Yeni düzenlemeye göre, 16 Haziran 2023 tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenler için zorunlu çalışma süresi 3 yıl olarak belirlendi. Ayrıca, bir öğretmenin aynı eğitim kurumunda en fazla 12 yıl görev yapabileceği hükmü getirildi. Bu süreyi dolduran öğretmenler, hizmet puanı üstünlüğüne göre başka bir kuruma atanacak.

MAZERETE DAYALI YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ

Yönetmelikte, aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi mazeretlere bağlı yer değiştirme başvurularının, yarıyıl ve yaz tatili dönemlerinde sonuçlandırılacağı hükme bağlandı. Ancak sağlık ve can güvenliği gibi acil durumlar, takvime bakılmaksızın yılın her zamanında değerlendirilebilecek.

HİZMET PUANI HESAPLAMASINDA YENİ DÖNEM

Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirmelerinde esas alınan hizmet puanlarının hesaplanma şekli de güncellendi. Puanlar, görev yapılan hizmet bölgesi ve alanına göre günlük puan üzerinden hesaplanacak. Mevcut puanlama sistemi 1 Şubat 2026 tarihine kadar geçerli olacak, yeni esaslar ise bu tarihten itibaren uygulanmaya başlayacak.

Yönetmeliğin uygulanmasından Milli Eğitim Bakanı sorumlu olacak.