Tekirdağ'da dehşete düşüren olay! CHP'li ismin annesi yanan evde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Tekirdağ'da dehşete düşüren olay! CHP'li ismin annesi yanan evde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Yayınlanma:
Tekirdağ'da 70 yaşındaki bir kadın, yangın çıkan evde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Dehşete düşüren olayda hayatını kaybeden kadının CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş olduğu tespit edildi.

CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş, Tekirdağ'da yangın çıkan evde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Polis ekipleri dehşete düşüren olay ile ilgili çalışma başlattı.

YAŞLI KADIN YANAN EVDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Hürriyet Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangını görenler durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

aa-20260109-40209372-40209370-tekirdagda-bir-kadin-yangin-cikan-evde-bicaklanmis-halde-olu-bulundu.jpg

Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, yerde bıçaklanmış halde hareketsiz yatan bir kadın bulundu.

Elektrik sobası yangın çıkardı: 2 çocuk babası feci şekilde can verdiElektrik sobası yangın çıkardı: 2 çocuk babası feci şekilde can verdi

CHP'Lİ İSMİN ANNESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlene kadının, CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in 70 yaşındaki annesi Binnaz Eriş olduğu tespit edildi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak:AA

Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Türkiye
Yeniden Refah Partili İl Başkanı tartıştığı kişiyi bacağından vurdu
Yeniden Refah Partili İl Başkanı tartıştığı kişiyi bacağından vurdu
Uyuşturucu taşımacılığında kurnaz yöntem: Ev eşyası yüklü kamyonete saklamışlar
Uyuşturucu taşımacılığında kurnaz yöntem: Ev eşyası yüklü kamyonete saklamışlar