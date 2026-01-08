Elektrik sobası yangın çıkardı: 2 çocuk babası feci şekilde can verdi
İzmir Torbalı'da Murat Öncel, evinde ısınmak için yaktığı elektrik sobasından kaynaklanan yangında hayatını kaybetti.
51 yaşındaki Öncel'in cansız bedeni yatağında bulundu.
ELEKTRİK SOBASI YANGINA NEDEN OLDU
Feci olay Öncel'in Bozköy Mahallesi'ndeki müstakil evinde meydana geldi. Saat sabaha karşı 4.30 sıralarında Torbalı Sanayi Sitesi'ndeki oto doğrultma atölyesinde çalışan 51 yaşındaki adamın evinde yangın çıktı.
ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI
Elektrik sobasından kaynaklandığı belirlenen yangında, alevler kısa süre içerisinde tüm evi sardı. Komşuların durumu farkedip, ihbarda bulunması üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyeciler, alevleri, bitişikteki evlere sıçramadan, yaklaşık 1 saatte söndürdü.
Üçüncü katta çıkan yangında daire küle döndü
2 ÇOCUK BABASI ADAMIN CANSIZ BEDENİ YATAĞINDA BULUNDU
Ardından eve giren itfaiye ekipleri, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Öncel'in, yatağında cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak:DHA