Elektrik sobası yangın çıkardı: 2 çocuk babası feci şekilde can verdi

Elektrik sobası yangın çıkardı: 2 çocuk babası feci şekilde can verdi
Yayınlanma:
İzmir'in Torbalı ilçesinde 2 çocuk babası adam, elektrik sobasından çıkan yangında feci şekilde can verdi.

İzmir Torbalı'da Murat Öncel, evinde ısınmak için yaktığı elektrik sobasından kaynaklanan yangında hayatını kaybetti.

51 yaşındaki Öncel'in cansız bedeni yatağında bulundu.

ELEKTRİK SOBASI YANGINA NEDEN OLDU

Feci olay Öncel'in Bozköy Mahallesi'ndeki müstakil evinde meydana geldi. Saat sabaha karşı 4.30 sıralarında Torbalı Sanayi Sitesi'ndeki oto doğrultma atölyesinde çalışan 51 yaşındaki adamın evinde yangın çıktı.

evindeki-elektrik-sobasindan-cikan-yangi-1104690-327926.jpg

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Elektrik sobasından kaynaklandığı belirlenen yangında, alevler kısa süre içerisinde tüm evi sardı. Komşuların durumu farkedip, ihbarda bulunması üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeciler, alevleri, bitişikteki evlere sıçramadan, yaklaşık 1 saatte söndürdü.

evindeki-elektrik-sobasindan-cikan-yangi-1104691-327926.jpg

Üçüncü katta çıkan yangında daire küle döndüÜçüncü katta çıkan yangında daire küle döndü

2 ÇOCUK BABASI ADAMIN CANSIZ BEDENİ YATAĞINDA BULUNDU

Ardından eve giren itfaiye ekipleri, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Öncel'in, yatağında cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Türkiye
CHP'den sürpriz Meclis turu! Üç kritik gündemle kapıyı çaldılar
CHP'den sürpriz Meclis turu! Üç kritik gündemle kapıyı çaldılar
Son dakika | Karadeniz'de Rusya'ya giden petrol tankerine dronlu saldırı
Son dakika | Karadeniz'de Rusya'ya giden petrol tankerine dronlu saldırı
Taciz şüphelisine meydan dayağı: Önce dövüp sonra jandarmaya verdiler!
Taciz şüphelisine meydan dayağı: Önce dövüp sonra jandarmaya verdiler!