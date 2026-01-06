Üçüncü katta çıkan yangında daire küle döndü

Kocaeli Karamürsel'de 3 katlı binanın 3'ncü katında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülürken o sırada şans eseri evde kimse bulunmuyordu.

Bugün sabah 10.00 sularında Kocaeli Karamürsel’e bağlı Ereğli Mahallesi Mercan Sokak’taki 3 katlı binanın 3’üncü katında yangın çıktı. Yangını komşular fark etti. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞANS ESERİ KİMSE YOKTU

Çevredeki bir vatandaş tarafından kayıt altına alınan yangında dairenin alevler içerisinde kaldığı kameralara yansıdı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, binada hasar oluştu. Yangın, sırasında dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

