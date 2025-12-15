Kocaeli'nde öğrenci öğrenciyi bıçakladı: 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Kocaeli'nde öğrenci öğrenciyi bıçakladı: 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Yayınlanma:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki lise öğrencisi arasında parkta çıkan kavgada bıçaklanan genç ağır yaralandı , şüpheli öğrenci gözaltına alındı.

Körfez ilçesinin Fatih Mahallesi'nde bulunan bir parkta, iki lise öğrencisi arasında anlaşmazlık çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle 16 yaşındaki M.T. ile 16 yaşındaki M.Y. tartışmaya başladı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÖĞRENCİ ÖĞRENCİYİ BIÇAKLADI

Kavga sırasında M.T., tartıştığı M.Y.'yi bıçakladı. Bıçaklanarak yaralanan M.Y., ağır yaralandı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Durumun bildirilmesi üzerine parka sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla gelen sağlık görevlileri, yaralı gence olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Sokakta dehşet! 19 yaşındaki genç defalarca bıçaklanarak öldürüldüSokakta dehşet! 19 yaşındaki genç defalarca bıçaklanarak öldürüldü

YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE NAKLEDİLDİ

İlk müdahalenin ardından 16 yaşındaki M.Y., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Böyle acımasızlık görülmedi! Tartıştığı ailenin 6 yaşındaki çocuğunu bıçakladıBöyle acımasızlık görülmedi! Tartıştığı ailenin 6 yaşındaki çocuğunu bıçakladı

ŞÜPHELİ ÇOCUK GÖZALTINDA

Olayda şüpheli olarak belirlenen diğer öğrenci 16 yaşındaki M.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

