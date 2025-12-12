Sokakta dehşet! 19 yaşındaki genç defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Yayınlanma:
Adana'da Murat İnanmaz (19), sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BIÇAKLANDI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedin, Murat İnanmaz'a ait olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından İnanmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak:DHA

Türkiye
