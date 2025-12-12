Ankara'da muhtar ve oğluna ait 4 araç kundaklandı

Ankara'da muhtar ve oğluna ait 4 araç kundaklandı
Yayınlanma:
Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Çukurören Mahallesi Muhtarı Hasan Sağlam ve oğlu Ali Osman Sağlam'a ait park halindeki 4 araç, sabah saatlerinde benzin dökülerek kundaklandı.

Olay, Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Çukurören Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Mahalle Muhtarı Hasan Sağlam ve oğlu Ali Osman Sağlam'a ait, evlerinin önünde park halinde bulunan 4 araç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi.

4 ARAÇ DA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Araçları alevler içinde gören Hasan Sağlam, durumu hemen jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak yangın sonucu 4 araç da ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri, kundaklama olayıyla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

