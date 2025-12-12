Eskişehir’de yürek yakan olay! 3 aylık evli çift 3 gün arayla hayatını kaybetti

Ankara’da tıra çarpıp takla atan otomobilde hayatını kaybeden Mert Özsöz’ün eşi İrem Özsöz hastanede 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Özsöz. memleketi Eskişehir’de yakınlarını gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ankara-Polatlı karayolunda, 8 Aralık günü meydana gelen olayda, Arif K. kullandığı otomobille önünde giden TIR'a arkadan çarparak takla attı. Kaza sonucunda hurdaya dönen otomobilde bulunan Mert Özsöz hayatını kaybetti. Özsöz’ün eşi İrem Özsöz ile aracın sürücüsü Arif K. ve Melisa Selin K. yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Mert Özsöz’ün cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

3-aylik-evli-cift-3-gun-arayla-oldu-1060166-314631.jpg

EŞİNDEN 3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ!

Yaralılardan İrem Özsöz, kaldırıldığı Polatlı Devlet Hastanesi’nden Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan Özsöz, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Özsöz’ün cansız bedeni, memleketi Eskişehir’e getirilirken cenazeye, yakınları ve hat montaj operatörü olarak çalıştığı kamyon fabrikasındaki mesai arkadaşları katıldı. İrem Özsöz, Yenibağlar Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

3-aylik-evli-cift-3-gun-arayla-oldu-1060165-314631.jpg

ÇİFTTEN GERİYE DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI KALDI!

Mert Özsöz ile İrem Dönmez Özsöz’ün 8 yıl önce tanıştığı ve 3 ay önce evlendiği ifade edilirken 3 gün arayla hayatını kaybeden Özsöz çiftinden geriye eylül ayındaki düğünlerinde çekilen fotoğrafları kaldı.

Kaynak:DHA

