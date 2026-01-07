Sakarya’da otomobil ağaca girdi: 1’i ağır 3 yaralı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kazada sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ARAÇ AĞACA ÇARPTI
Kaza, Taraklı-Gölpazarı yolu Yusufbey Mahallesi Düz Türbe mevkisinde yaşandı. 36 yaşındaki B.Ç. idaresindeki 54 AAC 169 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
1’İ AĞIR ÜÇ KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın şiddetiyle karşı şeride geçerek duran araçtaki sürücü B.Ç. ile 28 yaşındaki F.I. ve 54 yaşındaki H.I. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla önce Taraklı Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü B.Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kazanın nedeniyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.