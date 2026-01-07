Sakarya’da otomobil ağaca girdi: 1’i ağır 3 yaralı

Sakarya’da otomobil ağaca girdi: 1’i ağır 3 yaralı
Yayınlanma:
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu üç kişi yaralandı. Yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kazada sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ARAÇ AĞACA ÇARPTI

Kaza, Taraklı-Gölpazarı yolu Yusufbey Mahallesi Düz Türbe mevkisinde yaşandı. 36 yaşındaki B.Ç. idaresindeki 54 AAC 169 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

1’İ AĞIR ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle karşı şeride geçerek duran araçtaki sürücü B.Ç. ile 28 yaşındaki F.I. ve 54 yaşındaki H.I. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis kovalamacası kazayla bitti: Kaçan sürücü 4 araca çarptıPolis kovalamacası kazayla bitti: Kaçan sürücü 4 araca çarptı

Gaziantep'te feci kaza: Çarptığı sürücünün üzerinden geçti!Gaziantep'te feci kaza: Çarptığı sürücünün üzerinden geçti!

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla önce Taraklı Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü B.Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kazanın nedeniyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Türkiye
Saman balyalarından uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
Saman balyalarından uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
Diyarbakır’da bina paniği: Kolonu patladı tahliye edildi
Diyarbakır’da bina paniği: Kolonu patladı tahliye edildi