Polis kovalamacası kazayla bitti: Kaçan sürücü 4 araca çarptı
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, ara sokaklarda kaçarken 4 araca çarptı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından yaralı olarak yakalanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay, Tonguç Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 BPV 880 plakalı otomobil, şüphe üzerine polis ekiplerince durdurulmak istendi. Ancak sürücü, ihtara uymayarak hızla kaçmaya başladı.
Ara sokaklarda ilerleyen otomobil, kovalamaca sırasında 4 araca zarar verdi. Polis ekipleri, sürücüyü Evliya Çelebi Caddesi’nde durdurmayı başardı. Yaralanan sürücü, kısa süreliğine trafiğe kapatılan caddede sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Şüpheli madde bulunabileceği ihtimali üzerine otomobilde arama yapılırken, araç daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)