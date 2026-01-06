Zonguldak'ta tren otomobille çarpıştı

Yayınlanma:
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 69 yaşındaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, hemzemin geçitte meydana gelen kazada, yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Yaşar Esen (69) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Gemiciler Mahallesi’nde, bir yem fabrikası önünde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 ZL 725 plakalı otomobiliyle hemzemin geçitten geçmeye çalışan Yaşar Esen’e, seyir halindeki yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobil hurdaya döndü.

hemzemin-gecitte-otomobile-tren-carpti-1101193-326922.jpg

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Esen’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşar Esen’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

