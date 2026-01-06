Gaziantep'te feci kaza: Çarptığı sürücünün üzerinden geçti!

Gaziantep'te M.K. idaresindeki iş makinesi, öğle saatlerinde kavşakta Şemsettin Mehmet G.'nin kullandığı motosiklere çarptı.

ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİNİN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kazayı farketmeyen M.K. çarptığı motosikletlinin bir de üzerinden geçti. Feci olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine kazanın meydana geldiği 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ne polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri incelemelerinin ardından Şemsettin Mehmet G.’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Operatör M.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.