Bursa’da korkutan kaza! Aniden yola fırlayan çocuğa araba çarptı

Bursa’da korkutan kaza! Aniden yola fırlayan çocuğa araba çarptı
Yayınlanma:
Bursa’da aniden yola fırlayan 2 yaşındaki kız çocuğuna hafif ticari araç çarptı. Aracın altında sürüklenen çocuk, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken o anlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokağa giren hafif ticari araç, aniden yola fırlayan 2 yaşındaki kız çocuğuna çarptı.

Sis kazaya davetiye çıkardı: Zincirleme kazada 1’i ağır 2 yaralıSis kazaya davetiye çıkardı: Zincirleme kazada 1’i ağır 2 yaralı

Yere düşen çocuk, aracın altında metrelerce sürüklendi.

yola-firlayan-2-yasindaki-cocuga-hafif-t-1100378-326664.jpg

KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 2 yaşındaki çocuğun durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Kaynak:DHA

Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
İstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecek
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Türkiye
Proton Apartmanı davasında kamu görevlileri için ek bilirkişi kararı
Proton Apartmanı davasında kamu görevlileri için ek bilirkişi kararı
Firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı!
Firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı!
Darbeler, petrol ve hukuk maskesi: Emperyalizm dün de bugün de aynı
Darbeler, petrol ve hukuk maskesi: Emperyalizm dün de bugün de aynı