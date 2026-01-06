Bursa’da korkutan kaza! Aniden yola fırlayan çocuğa araba çarptı

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokağa giren hafif ticari araç, aniden yola fırlayan 2 yaşındaki kız çocuğuna çarptı.

Yere düşen çocuk, aracın altında metrelerce sürüklendi.

KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 2 yaşındaki çocuğun durumunun iyi olduğu ifade edildi.