Ankara'da yoğun sis kazalara neden oldu: 5 yaralı

Kaza, sabahın erken saatlerinde ilçenin ana arterlerinden biri olan Ahi Evran Sanayi Kavşağı'nda gerçekleşti. Bölgede aniden bastıran ve görüş mesafesini yer yer birkaç metreye kadar düşüren yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

TRAFİK IŞIKLARINDA ZİNCİRLEME ÇARPIŞMA

Edinilen bilgilere göre, trafik ışıklarında bekleyen beton mikseri ve bir otomobile, arkadan gelen iki ayrı otomobil duramayarak çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan toplam 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Kaza nedeniyle kavşakta trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve jandarmanın incelemelerini tamamlamasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Yetkililer, bölgede sisin devam etme ihtimaline karşı sürücüleri takip mesafesi ve hız konusunda dikkatli olmaları için uyardı.