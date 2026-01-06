Urla’nın en güzel plajında gemiyi söktüler: 112 Acil’e yağan ihbar harekete geçirdi

İzmir’in Urla ilçesinde, doğal sit alanı olarak koruma altında bulunan Demircili Sahili’nde deniz içinde izinsiz şekilde sökülen bir hurda gemiyle ilgili hem adli hem de idari süreç başlatıldı.

Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!

Demircili Mahallesi sınırlarındaki bakir koyda, “Gökbey” adlı hurda yük gemisinin tersane niteliği taşımayan bir bölgede parçalandığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, gemi söküm faaliyetinin mevzuata aykırı olduğu belirlendi.

İncelemelerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Liman Başkanlığı tarafından sorumlulara idari yaptırımlar uygulanırken, gemi sahipleri hakkında da adli işlem başlatıldı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Urla Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilk tespitlere göre bölgede asbest ya da petrol kaynaklı bir kirlilik bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Ancak detaylı incelemelerin sürdüğü ve sonuçlara göre gerekli tüm önlemlerin kararlılıkla hayata geçirileceği vurgulandı. ​​​​​​​

Ayrıca geminin bulunduğu yerden kaldırılarak, yasal düzenlemelere uygun bir söküm alanına taşınması sürecinin ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.