Urla’nın en güzel plajında gemiyi söktüler: 112 Acil’e yağan ihbar harekete geçirdi

Urla’nın en güzel plajında gemiyi söktüler: 112 Acil’e yağan ihbar harekete geçirdi
Yayınlanma:
İzmir Urla'da Demircili Sahili’nde, deniz içinde izinsiz şekilde söküldüğü belirlenen hurda gemiyle ilgili gemi sahipleri hakkında adli süreç başlatıldı.

İzmir’in Urla ilçesinde, doğal sit alanı olarak koruma altında bulunan Demircili Sahili’nde deniz içinde izinsiz şekilde sökülen bir hurda gemiyle ilgili hem adli hem de idari süreç başlatıldı.

Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!

Demircili Mahallesi sınırlarındaki bakir koyda, “Gökbey” adlı hurda yük gemisinin tersane niteliği taşımayan bir bölgede parçalandığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, gemi söküm faaliyetinin mevzuata aykırı olduğu belirlendi.

gemi.jpeg

İncelemelerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Liman Başkanlığı tarafından sorumlulara idari yaptırımlar uygulanırken, gemi sahipleri hakkında da adli işlem başlatıldı.gemi2.jpeg

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Urla Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilk tespitlere göre bölgede asbest ya da petrol kaynaklı bir kirlilik bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Ancak detaylı incelemelerin sürdüğü ve sonuçlara göre gerekli tüm önlemlerin kararlılıkla hayata geçirileceği vurgulandı.gemi3.jpeg​​​​​​​

Ayrıca geminin bulunduğu yerden kaldırılarak, yasal düzenlemelere uygun bir söküm alanına taşınması sürecinin ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
İstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecek
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Türkiye
Proton Apartmanı davasında kamu görevlileri için ek bilirkişi kararı
Proton Apartmanı davasında kamu görevlileri için ek bilirkişi kararı
Firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı!
Firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı!
Darbeler, petrol ve hukuk maskesi: Emperyalizm dün de bugün de aynı
Darbeler, petrol ve hukuk maskesi: Emperyalizm dün de bugün de aynı