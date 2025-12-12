Giresun'da acı olay! Mezar yeri bakmaya giderken can verdiler

Giresun Bulancak'ta mezar yeri bakmak için yola çıkan otomobilin dereye uçması sonucu 39 yaşındaki Emin Yılmaz ile dayısı Raif Şimşek'in (61), hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Kovanlık-Aydındere yolunda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Emin Yılmaz'ın kontrolünden çıkan otomobil, Pazarsuyu Deresi'ne uçtu. Akıntıya kapılan sürücü Yılmaz gözden kaybolurken, dayısı Raif Şimşek otomobilde sıkıştı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Arama kurtarama çalışması için dereye inen dalgıç ekipleri tarafından Emin Yılmaz'ın, kaza yerine 2 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde araçta sıkışan Şimşek'in de yaşamını yitirdiği belirtildi.

MEZAR YERE BAKMAYA GİDERKEN CAN VERDİLER

Raif Şimşek'in yeğeni Emin Yılmaz ile birlikte önceki gün hayatını kaybeden annesi Ayşe Şimşek'in defnedileceği Kuzköy'e mezar yeri bakmaya giderken kaza yaptıkları öğrenildi.

Yılmaz'ın ise kazadan saatler önce sosyal medya hesabından babasının da 28 yıl önce bugün hayatını kaybettiğini gösteren 'Nur içinde yat babam 11.12.1997-11.12.2025' notuyla paylaşım yaptığı görüldü. ​​​​​​​

ANNESİ DE DÜN DEFNEDİLDİ

Raif Şimşek ve yeğeni Emin Yılmaz için bugün Teyyaredüzü Mahallesi Serpile Hatun Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Dayı ile yeğeni, cuma vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi. Öte yandan Raif Şimşek'in ölen annesi Ayşe Şimşek'in cenazesi dün Bulancak ilçesine bağlı Kuzköy'de toprağa verilirken, dayı ile yeğeninin yaşamını yitirdiği kazaya ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. ​​​​​​​ Görüntülerde; kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkıp, dereye uçtuğu, metrelerce yükseğe suyun fışkırdığı anlar yer aldı.