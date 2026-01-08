USK çiğ süt tavsiye fiyatını açıkladı

USK çiğ süt tavsiye fiyatını açıkladı
Yayınlanma:
Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatını litre başına net 22,22 lira olarak belirledi. Yeni fiyat 22 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ inek sütü için yeni bir tavsiye fiyatı kararı aldı. Konseyin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, belirlenen fiyat 22 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

TAVSİYE FİYATI 22,22 LİRA OLDU

Alınan karar uyarınca, standart bileşimdeki (yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein) çiğ inek sütünün tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net 22,22 Türk Lirası geçecek şekilde tespit edildi. Bu fiyat, devletin sağladığı çiğ süt desteği haricinde ödenecek tutarı ifade ediyor.

Süt ve süt ürünlerine zam gelebilirSüt ve süt ürünlerine zam gelebilir

Yoksul ucuzluk kuyruğunda, Et ve Süt Kurumu karda: "Genel müdür şirket kurmasın da ne yapsın?"Yoksul ucuzluk kuyruğunda, Et ve Süt Kurumu karda: "Genel müdür şirket kurmasın da ne yapsın?"

EK GİDERLER VE KALİTE FARKI UYGULAMASI

Duyuruda, soğutma, nakliye ve benzeri cari giderlerin üretici tarafından karşılanması durumunda bu bedellerin ayrıca ödeneceği belirtildi. Ayrıca, baz alınan standart yağ ve protein oranlarındaki her 0,1'lik artış veya azalış için 33 kuruşluk bir fiyat farkı uygulanacağı açıklandı.

NİSAN 2026'DA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Ulusal Süt Konseyi, belirlediği bu tavsiye fiyatını Nisan 2026 ayında yeniden gözden geçirecek. Konsey, fiyatı düzenli aralıklarla değerlendirmeye devam edecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Türkiye
İzmir’de fuhuş operasyonu: 8 tutuklama
İzmir’de fuhuş operasyonu: 8 tutuklama
Acele kamulaştırma kararları Resmî Gazete'de
Acele kamulaştırma kararları Resmî Gazete'de