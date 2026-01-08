USK çiğ süt tavsiye fiyatını açıkladı

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ inek sütü için yeni bir tavsiye fiyatı kararı aldı. Konseyin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, belirlenen fiyat 22 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

TAVSİYE FİYATI 22,22 LİRA OLDU

Alınan karar uyarınca, standart bileşimdeki (yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein) çiğ inek sütünün tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net 22,22 Türk Lirası geçecek şekilde tespit edildi. Bu fiyat, devletin sağladığı çiğ süt desteği haricinde ödenecek tutarı ifade ediyor.

EK GİDERLER VE KALİTE FARKI UYGULAMASI

Duyuruda, soğutma, nakliye ve benzeri cari giderlerin üretici tarafından karşılanması durumunda bu bedellerin ayrıca ödeneceği belirtildi. Ayrıca, baz alınan standart yağ ve protein oranlarındaki her 0,1'lik artış veya azalış için 33 kuruşluk bir fiyat farkı uygulanacağı açıklandı.

NİSAN 2026'DA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Ulusal Süt Konseyi, belirlediği bu tavsiye fiyatını Nisan 2026 ayında yeniden gözden geçirecek. Konsey, fiyatı düzenli aralıklarla değerlendirmeye devam edecek.