Yoksul ucuzluk kuyruğunda, Et ve Süt Kurumu karda: "Genel müdür şirket kurmasın da ne yapsın?"

Yoksul ucuzluk kuyruğunda, Et ve Süt Kurumu karda: "Genel müdür şirket kurmasın da ne yapsın?"
Yayınlanma:
Et ve Süt Kurumu'nun karı tepki çekmeye devam ediyor. Yüksek et fiyatları halkı ucuz et kuyruğunda beklemeye iterken ESK yüksek kar açıkladı. Peki Türkiye'de milyonlar neden ete erişemiyor ya da bu kadar pahalıya ulaşıyor?

Et fiyatlarındaki durdurulamaz yükseliş sürerken, piyasayı dengelemesi gereken devlet kurumunun rekor kâr açıklaması tartışmaları alevlendirdi.

NEDEN UCUZA ET TÜKETEMİYORUZ?

2022/03/28/kirmizi-et.jpg

Tüketici kasabın önünden geçmeye korkarken, asli görevi halka ucuz et sağlamak olan Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) açıkladığı kâr dudak uçuklattı. Kurumun kârını bir yılda yüzde 2 bin 506 artırmasına tepki gösteren Ekonomist İnan Mutlu, ESK Genel Müdürü hakkındaki "et ticareti" iddialarına da gönderme yaparak, "Halkın ucuz ve güvenli gıdaya erişimi için kurulan kurumun geldiği nokta..." dedi.

Mutlu, "Neden ucuza et tüketemiyoruz?" sorusunu sorarak şu verileri paylaştı:

"Et ve Süt Kurumu; 2024 yılında karını 2023'e göre, yüzde 2 bin 506 artırmış. Dönem karı 550 milyon liradan 14 milyar 342 milyon liraya fırlamış."

HALKIN DEĞİL, KASANIN DERDİNE DÜŞMÜŞLER!

Mutlu, kurumun kuruluş amacından saptığını belirterek, "Halkın ucuz ve güvenli gıdaya erişimi için kurulan kurumun geldiği nokta..." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Vatandaşın gramla et alabildiği bir dönemde, kamu kurumunun kâr odaklı bir ticarethane gibi çalışması ekonomi yönetiminin tercihlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

GENEL MÜDÜR HAKKINDAKİ İDDİALARA GÖNDERME

2023/10/21/kirmizi-et.jpg

İnan Mutlu, eleştirisinde ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan hakkında Meclis gündemine de taşınan iddialara da atıfta bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde CHP'li vekiller, ESK Genel Müdürü'nün Macaristan'da et ticareti yapan bir şirket kurduğu iddialarını gündeme getirmiş, "Müdür müsünüz şirket sahibi misiniz?" diye sormuştu.

Mutlu, bu tartışmalı duruma kinayeli bir gönderme yaparak, "ESK Genel Müdürü şirket kurmasın da ne yapsın (!)" ifadelerini kullandı.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE TANSİYON YÜKSELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Meclis'te yaşanan tartışmada, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Bakanlık bürokratları tanıtılırken ESK Genel Müdürü Taylan'a tepki göstermişti. Alp, "Hangisinin hangi et şirketi varsa onu da söylesin. Mücahid kalk ayağa. Mücahid misin müteahhit misin söyle" diyerek iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istemişti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşma salonundan vaadini açıkladı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Ekonomi
Cevdet Yılmaz: 2026 bütçe teklifi tam anlamıyla istikrar ve refah bütçesidir
Cevdet Yılmaz: 2026 bütçe teklifi tam anlamıyla istikrar ve refah bütçesidir
Al haberi Şanlıurfalı kuyumcu Mustafa'dan: Altın almalı mı bozmalı mı?
Al haberi Şanlıurfalı kuyumcu Mustafa'dan: Altın almalı mı bozmalı mı?