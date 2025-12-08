Yoksul ucuzluk kuyruğunda, Et ve Süt Kurumu karda: "Genel müdür şirket kurmasın da ne yapsın?"

Et fiyatlarındaki durdurulamaz yükseliş sürerken, piyasayı dengelemesi gereken devlet kurumunun rekor kâr açıklaması tartışmaları alevlendirdi.

NEDEN UCUZA ET TÜKETEMİYORUZ?

Tüketici kasabın önünden geçmeye korkarken, asli görevi halka ucuz et sağlamak olan Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) açıkladığı kâr dudak uçuklattı. Kurumun kârını bir yılda yüzde 2 bin 506 artırmasına tepki gösteren Ekonomist İnan Mutlu, ESK Genel Müdürü hakkındaki "et ticareti" iddialarına da gönderme yaparak, "Halkın ucuz ve güvenli gıdaya erişimi için kurulan kurumun geldiği nokta..." dedi.

Mutlu, "Neden ucuza et tüketemiyoruz?" sorusunu sorarak şu verileri paylaştı:

"Et ve Süt Kurumu; 2024 yılında karını 2023'e göre, yüzde 2 bin 506 artırmış. Dönem karı 550 milyon liradan 14 milyar 342 milyon liraya fırlamış."

HALKIN DEĞİL, KASANIN DERDİNE DÜŞMÜŞLER!

Mutlu, kurumun kuruluş amacından saptığını belirterek, "Halkın ucuz ve güvenli gıdaya erişimi için kurulan kurumun geldiği nokta..." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Vatandaşın gramla et alabildiği bir dönemde, kamu kurumunun kâr odaklı bir ticarethane gibi çalışması ekonomi yönetiminin tercihlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

GENEL MÜDÜR HAKKINDAKİ İDDİALARA GÖNDERME

İnan Mutlu, eleştirisinde ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan hakkında Meclis gündemine de taşınan iddialara da atıfta bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde CHP'li vekiller, ESK Genel Müdürü'nün Macaristan'da et ticareti yapan bir şirket kurduğu iddialarını gündeme getirmiş, "Müdür müsünüz şirket sahibi misiniz?" diye sormuştu.

Mutlu, bu tartışmalı duruma kinayeli bir gönderme yaparak, "ESK Genel Müdürü şirket kurmasın da ne yapsın (!)" ifadelerini kullandı.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE TANSİYON YÜKSELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Meclis'te yaşanan tartışmada, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Bakanlık bürokratları tanıtılırken ESK Genel Müdürü Taylan'a tepki göstermişti. Alp, "Hangisinin hangi et şirketi varsa onu da söylesin. Mücahid kalk ayağa. Mücahid misin müteahhit misin söyle" diyerek iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istemişti.