Yatırımcıya uyarı: Borsada takas yeni yıla kalacak

Yatırımcıya uyarı: Borsada takas yeni yıla kalacak
Yayınlanma:
Borsa İstanbul’da işlem yapan yatırımcılar için 2025 yılının son günleri ve 2026’nın ilk haftası kritik bir takas takvimine sahne olacak. 1 Ocak yılbaşı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olması, nakit ihtiyacı olan yatırımcıların işlemlerinde tarih değişikliğine gitmesine neden oldu.

Borsa İstanbul’da (BIST) yarın ve 31 Aralık tarihlerinde yapılacak işlemlerin karşılığı olan ödemeler, ancak yeni yılda hesaplara geçebilecek.

Borsa İstanbul tarihine geçecek! SPK rekor ceza kestiBorsa İstanbul tarihine geçecek! SPK rekor ceza kesti

1 Ocak Perşembe günü yılbaşı tatili nedeniyle Borsa İstanbul’da takas işlemlerinin tarihlerinde zorunlu bir değişikliğe gidildi. Bu durum, pay piyasasından vadeli işlem piyasasına kadar geniş bir yelpazeyi etkiliyor.

YILBAŞI TATİLİNDE BORSA İSTANBUL TAKVİMİ

2021/11/15/borsa-istanbul.jpg

Borsa İstanbul'da 1 Ocak Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle hiçbir işlem gerçekleştirilmeyecek. Yatırımcıların nakit çıkışlarını ve pozisyonlarını bu tatil gününü dikkate alarak planlaması gerekiyor.

HİSSE SENEDİ PİYASASINDA GÜNCEL TAKAS TARİHLERİ

Pay piyasasında (Hisse senetleri) takas işlemlerinin gerçekleşeceği tarihler şu şekilde güncellendi:

30 Aralık Salı (Yarın): Bu tarihte yapılan işlemlerin takası, yani nakit girişi veya hisse teslimatı 2 Ocak Cuma günü yapılacak.

31 Aralık Çarşamba: Yılın son günü gerçekleştirilen işlemlerin takası ise hafta sonu ve resmi tatil araya girdiği için 5 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek.

VİOP VE FİZİKİ TESLİMAT SÜREÇLERİ

2023/03/15/borsa.jpg

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) takvimde benzer bir kayma yaşanıyor:

Takas ve Teslimat: Endeks ve pay vadeli kontratlarda 1 Ocak 2026 tarihinde hiçbir takas veya fiziki teslimat işlemi yapılmayacak.

Borsa yılı yorgun kapatıyor: İşte kazandıran ve kaybettirenlerBorsa yılı yorgun kapatıyor: İşte kazandıran ve kaybettirenler

Vade Sonu İşlemleri: 31 Aralık 2025 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 kuralına tabi olan fiziki teslimat işlemleri, ancak 5 Ocak 2026 tarihinde tamamlanabilecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Ekonomi
İsviçreli dev altın tahminini değiştirdi
İsviçreli dev altın tahminini değiştirdi
TV pazarı küçülüyor ama televizyonlar dev ekranlı telefona dönüşüyor
TV pazarı küçülüyor ama televizyonlar dev ekranlı telefona dönüşüyor