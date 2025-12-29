Yatırımcıya uyarı: Borsada takas yeni yıla kalacak

Borsa İstanbul’da (BIST) yarın ve 31 Aralık tarihlerinde yapılacak işlemlerin karşılığı olan ödemeler, ancak yeni yılda hesaplara geçebilecek.

1 Ocak Perşembe günü yılbaşı tatili nedeniyle Borsa İstanbul’da takas işlemlerinin tarihlerinde zorunlu bir değişikliğe gidildi. Bu durum, pay piyasasından vadeli işlem piyasasına kadar geniş bir yelpazeyi etkiliyor.

YILBAŞI TATİLİNDE BORSA İSTANBUL TAKVİMİ

Borsa İstanbul'da 1 Ocak Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle hiçbir işlem gerçekleştirilmeyecek. Yatırımcıların nakit çıkışlarını ve pozisyonlarını bu tatil gününü dikkate alarak planlaması gerekiyor.

HİSSE SENEDİ PİYASASINDA GÜNCEL TAKAS TARİHLERİ

Pay piyasasında (Hisse senetleri) takas işlemlerinin gerçekleşeceği tarihler şu şekilde güncellendi:

30 Aralık Salı (Yarın): Bu tarihte yapılan işlemlerin takası, yani nakit girişi veya hisse teslimatı 2 Ocak Cuma günü yapılacak.

31 Aralık Çarşamba: Yılın son günü gerçekleştirilen işlemlerin takası ise hafta sonu ve resmi tatil araya girdiği için 5 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek.

VİOP VE FİZİKİ TESLİMAT SÜREÇLERİ

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) takvimde benzer bir kayma yaşanıyor:

Takas ve Teslimat: Endeks ve pay vadeli kontratlarda 1 Ocak 2026 tarihinde hiçbir takas veya fiziki teslimat işlemi yapılmayacak.

Vade Sonu İşlemleri: 31 Aralık 2025 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 kuralına tabi olan fiziki teslimat işlemleri, ancak 5 Ocak 2026 tarihinde tamamlanabilecek.