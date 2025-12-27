Borsa yılı yorgun kapatıyor: İşte kazandıran ve kaybettirenler

Borsa yılı yorgun kapatıyor: İşte kazandıran ve kaybettirenler
Borsa İstanbul'da yılın son haftasının bilançosu belli oldu. İşte haftanın şampiyonları ve kaybettirenleri...

Borsa İstanbul, 2025 yılının son haftasında küresel piyasalardaki tatil sessizliğinin de etkisiyle hacimsiz ve negatif bir seyir izledi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 2025 yılının son haftasını (22-26 Aralık) önceki haftaya göre yüzde 0,42 oranında sınırlı bir değer kaybıyla 11 bin 294,37 puandan tamamladı. Yurt dışı piyasalardaki Noel ve yılbaşı tatilleri nedeniyle işlem hacminin düştüğü haftada, endeks dar bir bantta hareket etti.

ENDEKS HAFTAYI YATAY BİR SEYİRLE KAPATTI

Hafta boyunca en düşük 11 bin 228,55, en yüksek ise 11 bin 426,65 puan seviyelerini gören BIST 100 endeksinde, hacimsiz görünüm ve kararsızlık ağırlığını hissettirdi. Sektörel bazda bakıldığında ise büyük bir ayrışma gözlendi. Ekonominin lokomotifi olarak görülen bankacılık endeksi yüzde 3,19 oranında değer kaybederken; holding endeksi yüzde 2,94, sanayi endeksi ise yüzde 0,06 oranında sınırlı değer kazancı ile haftayı kapattı.

HAFTANIN 'EN'LERİ: KAZANDIRANLAR VE KAYBETTİRENLER

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bazı gıda ve hizmet şirketleri endeksten pozitif ayrışırken, bazı yatırım ve teknoloji hisselerinde sert düşüşler yaşandı.

Haftalık Hisse Performans Tablosu

En Çok Kazandıran HisselerDeğişim (%)En Çok Değer Kaybeden HisselerDeğişim (%)
Oba Makarna (OBAMS)+15,45Efor Yatırım (EFOR)-20,27
Balsu Gıda (BALSU)+14,97Kontrolmatik (KONTR)-10,89
Katılım Evim (KTLEV)+14,491000 Yatırımlar Holding (BINHO)-8,03

Borsa İstanbul’un toplam piyasa değerinde zirve el değiştirmedi. ASELSAN (ASELS), 1 trilyon 31 milyar 16 milyon liralık değeriyle 1 trilyon barajının üzerinde kalarak Türkiye'nin en değerli şirketi unvanını korudu. ASELSAN’ı 585,5 milyar lira ile Garanti BBVA ve 476,7 milyar lira ile Enka İnşaat takip etti.

İŞLEM HACMİNDE GERİLEME

Geçen hafta toplam işlem hacmi, bir önceki haftaya göre bir miktar azalarak 460 milyar 464 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği hisselerin başında 41,7 milyar liralık hacimle Türk Altın İşletmeleri (TRALT) geldi. İş Bankası (ISCTR) 29,5 milyar lira ve Aselsan (ASELS) 26,7 milyar liralık işlem hacmiyle listenin üst sıralarında yer aldı.

