2026 gümüş yılı mı? Stoklarda kalmadı, talep patlayabilir!

Altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip eden piyasalarda, gümüş sessiz ama çok daha güçlü bir rekor serisine imza atıyor. Bu yıl yüzde 174 oranında değer kazanan gümüş, ons başına 79 doları aşarak tarihi zirvelerini zorlamaya başladı.

Balon büyüyor gümüş yatırımcısı endişeli: Uzmanlar kabus tarihi gösteriyor

Gümüş, hem güvenli liman talebiyle hem de endüstriyel stratejik önemiyle yatırımcısının radarında ilk sıraya yerleşti. 2026 yılına doğru ilerlerken gümüşte beklenen "üç haneli" senaryoyu tetikleyen 5 kritik faktör ise şöyle sıralanıyor:

ARZ AÇIĞI VE YAPISAL SIKILIK FİYATLARI DESTEKLİYOR

Gümüş fiyatlarındaki olağanüstü artışın temelinde, küresel maden üretiminin talebi karşılayamaması yatıyor. Piyasaların çok yıllık bir arz açığı içinde bulunduğunu belirten uzmanlar, yer üstü stoklarının hızla azaldığına dikkat çekiyor.

Fiziksel piyasadaki bu yapısal sıkılık, arz açığı derinleştikçe çok daha yüksek fiyat seviyelerini beraberinde getirebilir.

ENDÜSTRİYEL TALEP VE TEKNOLOJİ DOPİNGİ

Gri metal, modern sanayinin ve temiz enerji dönüşümünün kalbinde yer alıyor. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, 5G altyapısı ve yapay zeka elektroniği gümüşe olan ihtiyacı her geçen gün artırıyor.

Bu sektörlerdeki büyümenin sanayi talebini arzın üzerine taşıması durumunda, fiyatların 2026 yılında üç haneli rakamlara ulaşabileceği öngörülüyor.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ VE JEOPOLİTİK RİSKLER

ABD Başkanı Trump’ın Venezuela’ya yönelik yaptırımları ve küresel arz aksaması endişeleri, gümüşü güvenli bir liman haline getirdi. Zayıflayan dolar endeksi ve tırmanan jeopolitik gerilimler, spekülatif talebi ve güvenli liman yatırımlarını doğrudan tetikliyor. Bu ortamda gümüş, altına alternatif bir korunma aracı olarak öne çıkıyor.

ALTIN-GÜMÜŞ ORANINDA TARİHSEL DARALMA

Altın ile gümüş arasındaki matematiksel ilişki, gümüşün daha fazla yükseliş potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Şu an 60 seviyelerinde olan altın-gümüş oranının, 30:1 veya 40:1 gibi tarihi süper döngü seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Bu daralma gerçekleşirse, ons gümüşün 100 dolara ulaşması matematiksel bir gerçeklik haline gelebilir.

YÜKSELİŞİ NE TETİKLİYOR?

Ekonomim’den Evrim Küçük’ün haberine göre gümüşün rekor koşusunda, ABD Başkanı Trump’ın Venezuela petrol tankerlerine yönelik başlattığı abluka ve küresel arz zincirindeki belirsizlikler kilit rol oynuyor. SMC Global Securities’in Kıdemli Emtia Araştırma Analisti Ravinder Sharma, piyasalar 2026’ya doğru ilerlerken ons başına 100 dolarlık seviyenin artık sadece spekülatif bir tahmin olarak görülmediğini ifade ediyor. Sharma’ya göre, gümüşün altına kıyasla daha hızlı ivme kazanan yapısı, kritik direnç seviyeleri aşıldığında fiyatı hızla yukarı taşıma potansiyeli barındırıyor.

YAPISAL ARZ AÇIĞI VE ENDÜSTRİYEL TALEP

Gümüş fiyatlarını patlatabilecek en temel unsurlardan biri olarak kronikleşen arz açığı gösteriliyor. Reliance Securities Analisti Jigar Trivedi, küresel maden üretiminin talebin gerisinde kaldığını ve yer üstü stoklarının hızla tükendiğini belirtiyor.

Gümüşün sadece bir yatırım aracı olmadığını, aynı zamanda güneş panelleri, elektrikli araçlar ve yapay zeka elektroniği için hayati önem taşıdığını hatırlatan Trivedi, bu stratejik sektörlerdeki büyümenin 2026’da fiyatları üç haneli rakamlara ulaştırabileceğini savunuyor.

ALTIN-GÜMÜŞ ORANI VE PARASAL GEVŞEME

Mevcut altın-gümüş oranının 60 civarında olduğunu belirten Ravinder Sharma, bu oranın tarihsel süper döngü seviyeleri olan 30:1 veya 40:1 bandına gerilemesi durumunda 100 dolar seviyesinin mümkün hale geleceğini vurguluyor.

Bu süreçte ABD Merkez Bankası’nın (FED) 2026 yılında yapması beklenen ek faiz indirimleri, kıymetli metal piyasalarındaki yükseliş trendini destekleyecek en büyük makroekonomik rüzgar olarak görülüyor.