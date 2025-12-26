Balon büyüyor gümüş yatırımcısı endişeli: Uzmanlar kabus tarihi gösteriyor

Gümüş fiyatları 50 haftalık ortalamasının yüzde 70 üzerine çıkarak riskli bölgeye girdi. Ekonomi uzmanı Uraz Çay, 2011 yılında yaşanan ve yatırımcıyı sarsan tarihi çöküşü hatırlatarak "düzeltme sert olabilir" uyarısında bulundu. Birikimini kıymetli madenlerde değerlendiren milyonlar için "aşırı ısınma" ve "balon" riski ciddiyetini koruyor.

Gümüş fiyatları neden yükseliyor?

Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Araştırma Müdürü Uraz Çay, Bloomberg HT’de katıldığı programda gümüş piyasası ve fonlardaki hareketliliği değerlendirdi. Çay, gümüşte yaşanan yükselişin teknik açıdan riskli bir boyuta ulaştığını belirterek geçmişteki sert düşüş dalgalarına dikkat çekti.

GÜMÜŞTE 50 HAFTALIK ORTALAMA ALARMI

Piyasada gümüş fonlarına olan ilginin sürekli arttığını ifade eden Uraz Çay, gümüş fiyatının 50 haftalık ortalamasının yüzde 70 üzerinde seyrettiğini tespit etti.

Bu durumun teknik olarak "aşırı alım" ve "risk" anlamına geldiğini belirten Çay, 2011 yılında yaşanan süreci hatırlattı. 2011 yılında söz konusu farkın yüzde 80'e kadar çıktığı ve ardından piyasada çok sert satış dalgalarının yaşandığı kaydedildi. Çay, "Bu durum risk oluşturuyor, düzeltme hareketi sert olabilir" ifadelerini kullandı.

YATIRIMCI "SATSAM MI" İKİLEMİNDE

Piyasadaki sert yükselişin yatırımcılar arasında bir huzursuzluk yarattığı ifade edildi. Yatırımcıların "çok kazandırdı, artık nakde mi geçsem?" sorusunu sorduğunu belirten Çay, ancak alternatif varlık bulmakta zorlanan halkın bu ikilemde kaldığını söyledi.

Altın ve gümüş piyasasındaki bu durumun kimse tarafından yüksek sesle sorgulanmadığını belirten Çay, "Herkesin işine geldiği için bu durum pek konuşulmuyor" dedi.

TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA YATIRIMLARI

Küresel piyasalardaki teknoloji hisselerine de değinen Çay, büyük şirketlerin mali tablolarını takip ettiğini belirtti. Yapay zeka yatırımları tarafında 2026 yılına kadar bir yavaşlama beklenmediği bildirildi. Bu alandaki yatırımların teknoloji sektöründeki canlılığı bir süre daha koruyacağı öngörüldü.

BİCOİN İÇİN 150 BİN DOLAR SEVİYESİ

Kripto para piyasası hakkında da tahminlerini paylaşan Uraz Çay, Bitcoin yatırımcıları için orta vadeli bir yol haritası çizdi. Kısa vadede zorlu bir sürecin yaşanabileceği ancak 2026 yılının ikinci çeyreğinden itibaren pozitif bir trendin hakim olabileceği vurgulandı.

Teknik analizlerde 150 bin dolar ve üzeri seviyelerin 2026 yılı için hala masada olduğu ifade edildi.