ABD borç batağında! 2. Dünya Savaşı'nda görülmüştü

Küresel piyasaların merkezi ABD’de ekonomi alarm veriyor. Sorumlu Federal Bütçe Komitesi (CRFB) ve Ekonomik Analiz Bürosu tarafından açıklanan son veriler, süper gücün borç yükünün Gayrisafi Yurt İçi Hasılasını (GSYH) geride bıraktığını ortaya koydu. İran Savaşı’nın yarattığı mali tahribat, halihazırda kırılgan olan dengeleri tamamen altüst etti.

BORÇ DAĞI 31 TRİLYON DOLARI AŞTI

Yayımlanan resmi verilere göre, 31 Mart itibarıyla ABD’de kamunun elindeki toplam borç 31.27 trilyon dolara fırladı.

Aynı dönem için tahmin edilen yıllık nominal Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ise 31.22 trilyon dolarda kaldı. Bu verilerle birlikte ülkenin ulusal borcu, toplam ekonomisinin yüzde 100.2’sine ulaşarak tarihi bir eşiği aşmış oldu. Hükümet içi diğer yükümlülükler de eklendiğinde ABD'nin toplam brüt borcu yaklaşık 39 trilyon dolar seviyesine dayanıyor.

"ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR"

CRFB Başkanı Maya MacGuineas, tablonun vahametini şu sözlerle özetledi: "Ulusal borç artık ABD ekonomisinden daha büyük ve tarihsel ortalamanın yaklaşık iki katı. Son yıllarda mali gidişata dair pek çok uyarı yapıldı ancak bu gelişme özellikle güçlü bir alarm niteliğinde. Asıl soru, Washington’daki liderlerin bunu dikkate alıp almayacağıdır." MacGuineas, borçlanmanın bu kez bir dünya savaşından değil, siyasi kararların sürekli ötelenmesinden kaynaklandığını vurguladı.

GELİR AZALIYOR, ENFLASYON TETİKLENİYOR

Sürekli artan borç yükünün sadece rakamlardan ibaret olmadığını belirten uzmanlar, bu durumun gelir artışını yavaşlattığını, faiz oranlarını yukarı çektiğini ve enflasyonist baskıyı artırdığını ifade ediyor.

Gelecek nesillerin ekonomik refahının ipotek altına alındığı belirtilirken, bütçede yaklaşık 10 trilyon dolarlık bir kesinti yapılmadığı sürece sistemin istikrara kavuşmasının zor olduğu öngörülüyor.

FITCH'TEN KREDİ NOTU UYARISI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de sürece dahil olarak ABD’yi uyardı. Kuruluş, genişleyen bütçe açıkları ve tırmanan borç seviyesinin ülkenin kredi notu üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu kaydetti.

Yapılan açıklamada, 2025 yılında kabul edilen vergi indirimi yasasının 2026’da mali görünümü daha da bozacağı, gümrük tarifelerinden gelecek gelirlerin ise bu hasarın ancak yarısını telafi edebileceği aktarıldı.