Gıdadan sonra şimdi de askıda kıyafet dönemi

Yayınlanma:
Türkiye genelinde ekonomik şartların etkisiyle yayılan dayanışma ağlarına bir yenisi daha eklenerek, Ankara'da ekmek ve faturanın ardından ayakkabı ile kıyafetler de askıya çıkarıldı.

Türkiye'de derinleşen yoksullukla beraber "askıda ekmek", "askıda fotokopi" ve "askıda fatura" uygulamalarından sonra "askıda ayakkabı ve giysi" dönemi başladı. Artan yoksullukla birlikte toplumsal dayanışma modelleri çeşitlenirken, Ankara'da hayata geçirilen yeni projeyle ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz giyim malzemelerine ulaşması hedefleniyor.

DAYANIŞMA MODELİ KIYAFETE UZANDI

İlk olarak fırınlarda bir gelenek haline gelen bu askıda yardımlaşma yöntemi, kapsamını genişleterek temel ihtiyaçlardan olan kıyafet ve ayakkabıya kadar ulaştı. Sözcü’nün haberine göre Ankara'nın Kocatepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bir kuruluşun bahçesinde başlatılan uygulama, dar gelirli vatandaşlara doğrudan destek sunmayı amaçlıyor.

SORMADAN ALABİLİRSİNİZ ÇAĞRISI

Söz konusu kuruluşun bahçesine yerleştirilen stantlarda ihtiyaç sahipleri, üzerinde "askıda giysi sormadan alabilirsiniz" ifadesinin yer aldığı bir davetle karşılanıyor. İkinci el ayakkabılar ve çeşitli kıyafetler, bu "askıda" metoduyla herhangi bir aracıya gerek duyulmadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

DAR GELİRLİYE DESTEK HEDEFLENİYOR

Ankara'da başlatılan bu girişimle birlikte, özellikle ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşların giyim ve ayakkabı gereksinimlerinin bir nebze olsun hafifletilmesi planlanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

