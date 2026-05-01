Trump’tan Fed Başkanı Powell açıklaması: Kalması umurumda değil

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi sona erdikten sonra bankanın yönetim kurulunda kalma kararına ilişkin görüşü sorulduğunda net bir mesaj verdi.

TRUMP: “UMURUMDA DEĞİL, KALIRSA KALSIN”

Trump, Powell’ın yönetim kurulunda kalması konusunda herhangi bir adım atıp atmayacağı sorusuna, “Hayır, umurumda değil, kalırsa kalsın” yanıtını verdi. Başkan, “Ben sadece Kevin’ın (Warsh) başkan olmasından emin olmak istedim” dedi.

POWELL’IN KARARI “ÇOK SIRA DIŞI”

Powell’ın başkanlık görevinin sona ermesinin ardından yönetim kurulunda kalacağını açıklamasını “çok sıra dışı” olarak nitelendiren Trump, “Bunu tahmin etmiştim çünkü açıkçası onu kim işe alır ki? Bu yüzden kalacağını tahmin etmiştim” diye konuştu.

“OLUMSUZ BİR GÜÇ”

Donald Trump, Powell için “olumsuz bir güç” ifadesini kullanarak, onunla ilgili Fed binasının tadilat maliyetinin kendisini faiz oranlarından daha çok kızdıran bir konu olduğunu aktardı.

NE OLMUŞTU?

Fed Başkanı Jerome Powell, 29 Nisan’da düzenlediği basın toplantısında, başkan olarak görev süresinin 15 Mayıs'ta sona ereceğini ancak henüz belirli olmayan bir süre boyunca yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edeceğini açıklamıştı.

(AA)