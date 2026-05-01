Trump’tan Fed Başkanı Powell açıklaması: Kalması umurumda değil

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi dolduktan sonra yönetim kurulunda kalmasını “umursamadığını” belirterek, “Ben sadece Kevin’ın (Warsh) başkan olmasından emin olmak istedim” dedi. Trump, Powell için “olumsuz bir güç” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi sona erdikten sonra bankanın yönetim kurulunda kalma kararına ilişkin görüşü sorulduğunda net bir mesaj verdi.

TRUMP: “UMURUMDA DEĞİL, KALIRSA KALSIN”

Trump, Powell’ın yönetim kurulunda kalması konusunda herhangi bir adım atıp atmayacağı sorusuna, “Hayır, umurumda değil, kalırsa kalsın” yanıtını verdi. Başkan, “Ben sadece Kevin’ın (Warsh) başkan olmasından emin olmak istedim” dedi.

POWELL’IN KARARI “ÇOK SIRA DIŞI”

Powell’ın başkanlık görevinin sona ermesinin ardından yönetim kurulunda kalacağını açıklamasını “çok sıra dışı” olarak nitelendiren Trump, “Bunu tahmin etmiştim çünkü açıkçası onu kim işe alır ki? Bu yüzden kalacağını tahmin etmiştim” diye konuştu.

Fed kararı ardından piyasalar karışık seyrettiFed kararı ardından piyasalar karışık seyretti

“OLUMSUZ BİR GÜÇ”

Donald Trump, Powell için “olumsuz bir güç” ifadesini kullanarak, onunla ilgili Fed binasının tadilat maliyetinin kendisini faiz oranlarından daha çok kızdıran bir konu olduğunu aktardı.

Fed 'dokunmadı' ama piyasa sallandı: Dolar zirveye koştuFed 'dokunmadı' ama piyasa sallandı: Dolar zirveye koştu

NE OLMUŞTU?

Fed Başkanı Jerome Powell, 29 Nisan’da düzenlediği basın toplantısında, başkan olarak görev süresinin 15 Mayıs'ta sona ereceğini ancak henüz belirli olmayan bir süre boyunca yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edeceğini açıklamıştı.

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
TCMB’den döviz müjdesi: Resmen uzatıldı
TCMB’den döviz müjdesi: Resmen uzatıldı
Bilançolar sonrası ABD borsası sert yükseldi
Bilançolar sonrası ABD borsası sert yükseldi