Bilançolar sonrası ABD borsası sert yükseldi

New York borsası, şirketlerin güçlü bilançolarının Orta Doğu’daki gerilime ilişkin endişeleri geride bırakmasıyla günü yükselişle tamamladı. Dow Jones yüzde 1,62, S&P 500 yüzde 1,02, Nasdaq ise yüzde 0,89 değer kazandı.

Wall Street’te işlemler, yoğun bilanço trafiği ve açıklanan makroekonomik veriler eşliğinde pozitif bir seyir izledi. ABD basınında yer alan haberlere göre, Amerikalı komutanların Başkan Donald Trump’a İran savaşına ilişkin yeni askeri seçenekler hakkında bilgi vereceği öne sürüldü.

ULUSLARARASI KOALİSYON HAMLESİ

Trump yönetiminin, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığını yeniden canlandırmak için uluslararası bir koalisyon kurmaya çalıştığı belirtildi. Boğazın kapalı kalması enerji arzı risklerini yüksek tutarken, petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Brent petrol yüzde 3,3 azalarak 114,09 dolara, WTI ise yüzde 1,8 gerileyerek 105 dolara indi. Fiyatlar, bu düşüşe rağmen savaş öncesi seviyelerin üzerinde kalmayı sürdürdü.

ŞİRKET BİLANÇOLARI PİYASALARI YÖNLENDİRDİ

Bilanço sezonu yatırımcıların odağındaydı. Alphabet’in ilk çeyrek gelir ve karının beklentileri aşması hisselerini yüzde 10’a yakın yükseltti. Amazon yüzde 0,8’lik sınırlı artış kaydederken, Meta yüzde 8,6, Microsoft ise yüzde 3,9 değer kaybetti; düşüşte yüksek sermaye harcaması planları etkili oldu. Eli Lilly yüzde 9,8, Caterpillar ise yüzde 9,9 değer kazandı.

MAKRO VERİLER BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2 büyüse de beklentilerin gerisinde kaldı. Martta kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,9 artarken, Fed’in enflasyon göstergesi çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,2 yükseldi. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 189 bine gerileyerek beklentileri karşıladı.

