Volkswagen elektrikli ID. Polo'yu tanıttı: Önümüzdeki yıl yollarda

Almanya'da ön satışlar çoktan başladı ve giriş seviyesi Trend donanım paketi 24.995 €'dan başlıyor. Volkswagen'in özellikle bahsetmek istediği rakam bu ve şu anda satın almak isteyenler için tek seçenek, en az 33.795 €'ya mal olan orta seviye Life donanım paketi. Yaz aylarında daha fazla varyant satışa sunulacak.

Başlangıçta, alıcılar üç güç seçeneğine sahip olacaklar. 116 ve 135 beygir gücündeki versiyonlar, 329 km'ye kadar menzil sunan ve 90 kW'a kadar hızlı DC şarjı destekleyen 37 kWh'lik lityum-demir-fosfat batarya ile birlikte geliyor. Bataryanın %10'dan %80'e şarj olması yaklaşık 27 dakika sürüyor.

211 beygir gücündeki versiyon, 52 kWh'lik nikel-manganez-kobalt batarya kullanıyor ve 455 km'ye kadar menzil sunuyor. Ayrıca 105 kW'a kadar DC şarjı destekleyerek batarya şarj süresini yaklaşık 24 dakikaya indiriyor. 226 beygir gücü sunan GTI versiyonu ise 2027 yılında piyasaya sürülecek.

Önden çekişli MEB+ platformuna geçiş, daha büyük ID.3 Neo'nun aksine bagaj zemininin altında motor bulunmaması nedeniyle alan avantajı sağlıyor. Bagaj hacmi, içten yanmalı motorlu modele kıyasla %25 artırılarak 351 litreden 441 litreye çıkarıldı ve arka koltuklar katlandığında bu hacim 1.243 litreye ulaşıyor. İç mekanda da 19 mm'lik ek alan kazanıldı ki bu, özellikle arka koltukta oturan yolcular tarafından fark edilecek bir durum.

Polo'nun uzunluğu 4.053 mm, genişliği 1.816 mm ve yüksekliği 1.530 mm'dir ve dingil mesafesi 2.600 mm'dir. Bu da onu en belirgin rakibi Renault 5 E-Tech'ten 131 mm daha kısa ve 42 mm daha dar yapar, ancak tıpkı Škoda Epiq gibi platformunu ve güç aktarma sistemini paylaştığı Cupra Raval ile neredeyse aynı boyuttadır.

Dışarıdan bakıldığında, güzelce şekillendirilmiş ID. Polo, beş kollu jantlar ve mavi boya da dahil olmak üzere 2023 ID.2all konseptine neredeyse tamamen benziyor. Arka kapı kolları, çizgileri yumuşatmak için C sütununa yakın bir yere gizlenmiş ve arkadaki geniş enine ışık şeridi, öndeki beyaz aydınlatmalı logonun başlattığı işi tamamlamak üzere aydınlatmalı kırmızı bir VW logosuyla taçlandırılmış.

İç mekanda, Volkswagen'in "Pure Positive" tasarım dili ilk kez seri üretimde kullanılıyor. Baş tasarımcı Andreas Mindt, kabinin tanıdık bir his vermesini istediğini ve bu yaklaşımın 10 inçlik dijital kokpit ile 13 inçlik dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence merkezini birleştirdiğini söylüyor.

Fiziksel düğmelerle klima kontrolü sağlanıyor, ön koltuklar arasında döner bir ses kontrol ünitesi bulunuyor ve "retro ekran" modu, klasik hız göstergesi ve güç göstergesinin devir göstergesinin yerini aldığı, yeniden tasarlanmış birinci nesil Golf'ten alınmış gibi görünen bir gösterge paneline dönüştürüyor.

ID. Polo model serisi üç donanım seviyesinden oluşuyor. Trend donanımında LED farlar, Yan Yardım Sistemi, Şerit Takip Sistemi ve 90 kW DC şarj özelliği bulunuyor. Life donanımında adaptif hız sabitleyici, geri görüş kamerası, CarPlay, Android Auto ve kablosuz telefon şarjı ekleniyor. Style donanımında ise IQ.LIGHT LED matris farlar, 3D arka lambalar, ön ve arka aydınlatmalı VW logoları, sportif konforlu koltuklar, çift bölgeli otomatik klima ve artık kapı panellerine kadar uzanan geliştirilmiş ID. ışık şeridi yer alıyor.

Opsiyonel olarak sunulan ve para harcamaya değer olabilecek teknolojik özellikler arasında 425 watt'lık Harman Kardon ses sistemi, panoramik cam tavan ve bu sınıfta gerçekten sıra dışı bir özellik olan, üç farklı program seçeneği sunan, 12 yöne elektrikli olarak ayarlanabilen ön koltuklar için pnömatik masaj fonksiyonu yer alıyor. Bu, 25.000 euronun altında bir fiyata sahip bir hatchback'te premium bir sedanın özelliklerini sunuyor.

ID. Polo ayrıca standart olarak Araçtan Yüke Şarj (Vehicle-to-Load) sistemini de destekliyor; bu da Schuko adaptörü aracılığıyla elektrikli bisikletleri şarj etmek veya açık hava etkinlikleri için ekipmanlara güç sağlamak üzere 3,6 kW'a kadar güç sunabileceği anlamına geliyor. Donanım özelliklerine bağlı olarak, araç 1.200 kg'a kadar yük çekebiliyor.

Şarj konusunda ise Volkswagen'in yan kuruluşu Elli, Avrupa'da bir milyondan fazla şarj istasyonunda halka açık AC şarj için kWh başına 0,39 €'luk yeni bir şehir tarifesi sunuyor. Amaç, sokak şarjını ev tipi şarj cihazlarıyla şarj etmek kadar öngörülebilir ve uygun fiyatlı hale getirmek. Naturstrom Flex adı verilen dinamik bir ev tarifesi ise, elektrik fiyatlarının en düşük olduğu zamanlarda otomatik olarak şarj ederek evdeki şarj maliyetlerini %30'a kadar azaltabiliyor.

Maskeli versiyonu gösterilen GTI'ya ek olarak, Polo model yelpazesi lansman için tamamlanmış gibi görünüyor. Pratik, uygun fiyatlı ve retro faktörü de satışları artırabilir.