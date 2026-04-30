Bir karavandan fazlası! Fiyatı dudak uçuklatan tekerlekli malikanenin terası eviniz kadar!

Peki, fiyatı 3 milyon euroya kadar çıkan bu 'kara yatını' dünyanın en özel aracı yapan sır ne?

GELECEKTEN GELEN MİSAFİR:

Avusturya merkezli Marchi Mobile, bilim kurgu filminin setini andıran karavanlarıyla tanınıyor. Marchi Mobile eleMMent serisi on yıldan fazla bir süredir piyasada olmasına rağmen, her geçtiğinizde dikkatleri üzerine çekiyor. eleMMent'in kendine özgü görünümü, 1970'ler ve 1980'lerden endüstriyel tasarımcı Luigi Colani'nin çalışmalarından büyük ölçüde ilham alıyor. 2019'da vefat eden Colani, sıra dışı, aerodinamik tasarımlara olan takıntısıyla biliniyordu.

EleMMent'in kendisi, Colani'nin tasarımlarını benzersiz kılan ayırt edici dairesel ön cam ve yuvarlak hatlara sahip. Ön kısım, büyük bir hava girişi ve yuvarlak farlarla süslenmiş. 13,75 metreye kadar uzunluğa sahip olan eleMMent, lüks olduğu kadar uyarlanabilir bir iç mekan sunuyor. İçeride, iki kanepe, bir oturma masası ve bir bar bulunan geniş bir yaşam alanı mevcut. Tam donanımlı mutfakta ihtiyacınız olan her şey var. Banyoda spa uygulaması bile bulunuyor, ana yatak odasında ise king-size bir yatak ve daha fazla alana ihtiyacınız varsa kıyafetlerinizi saklamak için ayrı bir gardırop mevcut. Kabin, depolama bölmeleriyle dolu ve yerden ısıtma standart olarak sunuluyor. Temiz ve atık su için çift 600 litrelik tanklar ve iki jeneratör ile mükemmel bir otonomi sağlanıyor.

Sky Lounge, çatı katını dinlenmek ve manzaranın tadını çıkarmak için özel bir terasa dönüştüren ek bir özelliktir. Hayal gücünüze bağlı olarak, bu lounge 33 ila 130 metrekare arasında değişebilir; bu da ortalama bir Avrupa dairesinden daha büyüktür. Şirket ayrıca VIP taşımacılığı veya özel etkinlikler için çeşitli konfigürasyonlar sunmaktadır. Seçeneklerden biri, her biri maksimum konfor ve eğlence için kendi ekranına sahip 22 ısıtmalı deri koltuklu otobüs benzeri bir kabini içermektedir.

Bu araçlardan kaç tanesinin yollarda olduğu henüz bilinmiyor. Sayılarının çok az olduğu kesin ve fiyatları 3 milyon euroya kadar çıkıyor. Karavan 600 beygir gücünde bir motora ve saatte 150 km hıza sahip bir Volvo şasisi üzerine inşa edilmiş.