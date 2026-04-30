Asfaltı titretmeye geliyor: Çinli spor BYD'ye bakan bir daha baktı!

Hazır olun, süper spor dünyasının yeni bir hükümdarı olabilir! Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıtılan BYD Formula X, sadece görüntüsüyle değil, sunduğu agresif aerodinamik çözümlerle de herkesi kendine hayran bıraktı. Yeşili kırmızıyla değiştirdiğinizde bir Ferrari’yi andıran bu safkan hız makinesi, karbon fiber hafifliği ve 'Sonsuzluk Halkası' ışık imzasıyla 2027’ye damga vurmaya geliyor.

BYD'nin lüks spor otomobil markası Fang Cheng Bao, ürün gamını genişleterek 2026 Pekin Otomobil Fuarı'nda Formula X süper spor cabrio konseptini tanıttı. IThome'un haberine göre, marka daha önce premium SUV ve sedanlara odaklanmıştı. Konsept, şirketin daha geniş FORM mimari stratejisinin bir parçası olarak yeni S serisi sedanlarla birlikte sergilendi.

Formula X, Fang Cheng Bao'nun "biyolojik evrim" (her ne anlama geliyorsa) olarak adlandırılan tasarım anlayışını takip ediyor. Ön kısımda Fengbao Gözü farlar bulunurken, arka kısımda markanın logosundan ilham alan Sonsuzluk Halkası ışık imzası kullanılıyor. Konsept, karbon fiber bir gövde üzerine inşa edilmiştir. Resmi gösteri özelliklerine göre, dış kısımda gövde boyunca dağıtılmış altı hava kanalı ve 19 havalandırma deliği entegre edilmiştir. Yüksek hızlarda hava akışını yönetmek için aktif bir arka elektrikli kanat ve difüzör de bulunmaktadır. Genel tasarım, gövde panellerine entegre edilmiş görünür yapısal hava kanallarıyla aerodinamik işlevi önceliklendirmektedir.

Formula X, süper spor otomobillerde alışılageldiği üzere, sadeleştirilmiş bir kokpit düzenine sahip. Kabin yapısında ayrıca karbon fiber vurgulanırken, görünür yüzeylerde hafif malzemeler kullanılıyor. Üretim motorunun teknik özellikleri bu aşamada henüz doğrulanmadı. Modelin önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor. Genel olarak, konsept özellikle gösterişli yeşil rengi kırmızıyla değiştirirsek Ferrari'ye benziyor…

