TCMB’den döviz müjdesi: Resmen uzatıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz gelirlerinin TL’ye dönüşümünü destekleyen mekanizmanın süresini üç ay daha uzattı. Konuya ilişkin tebliğ Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre uygulamanın süresi 30 Nisan’dan 31 Temmuz 2026’ya kadar uzatıldı.

3 AY UZATILDI

Banka tarafından yapılan düzenlemeyle, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin TL’ye çevrilmesine sağlanan destek, daha önce 30 Nisan 2026’da sona erecekken, bu tarih 31 Temmuz 2026’ya çekildi.

TEŞVİK UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Söz konusu tebliğ, şirketlerin yurt dışında elde ettikleri döviz gelirlerini TL’ye dönüştürmelerini teşvik eden destek mekanizmasının devamını öngörüyor. Uygulama, kur riskini azaltmak ve TL varlıklara yönelimi artırmak amacıyla hayata geçirilmişti.