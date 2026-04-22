TCMB tarihin en büyüğünü açıklamıştı: Trilyonluk zararın sebebi ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyonla mücadele adına uyguladığı yüksek faiz politikasının ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının ağır faturasını 2025 yılı bilançosunda gördü.

FAİZ ÖDEMELERİ ZARARIN BELİRLEYİCİSİ OLDU

Sözcü'nün haberindeki verilere göre, 1 trilyon 65 milyar liralık rekor zararın 898,5 milyar lirası doğrudan faiz ödemelerinden kaynaklandı. KKM ve diğer faiz dışı giderlerden oluşan zarar ise 180 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

FAİZE 1,4 TRİLYON LİRA GİTTİ

Merkez Bankası, 2025 yılı boyunca faize toplam 1 trilyon 354 milyar lira ödedi. Piyasadan elde ettiği 455 milyar lira faiz gelirine karşın, net faiz zararı 898,5 milyar liraya ulaştı. Faiz giderlerinin en büyük kısmı, KKM’nin kaldırılma sürecinde bankalardaki tasarrufları TL’de tutmak amacıyla zorunlu karşılık hesaplarına uygulanan faiz teşviklerinden oluştu. Bu kalem tek başına 748 milyar liralık devasa bir faiz gideri yarattı.

DİĞER FAİZ ZARARLARI VE LİKİDİTE SENETLERİ

Merkez Bankası, bankalar arası piyasa işlemlerinden yaklaşık 255 milyar lira, piyasadaki TL likiditesini çekmek için ihraç ettiği likidite senetlerinden ise 10,5 milyar lira faiz zararına uğradı.

FAİZ DIŞI İŞLEMLER DE ZARAR ETTİRDİ

Faiz dışı işlemlerde de zarar oluştu. 137,2 milyar lira gelire karşılık giderler 317,2 milyar lira oldu. Faiz dışı net zarar 180 milyar liraya ulaşırken, bu tutarın 166,5 milyar lirası son KKM ödemelerinden kaynaklandı.

DÖVİZ VE ALTIN İŞLEMLERİNDE NET ZARAR

Merkez Bankası, döviz kuru ve altın fiyatlarındaki oynaklıkları yönetmek için gerçekleştirdiği alım-satım işlemlerinde 104,5 milyar lira kâr elde etti ancak 114,8 milyar lira zarar etti. Böylece 2025 yılında döviz ve altın işlemlerinden net 10,2 milyar lira zarar oluştu. Menkul kıymet alım satım işlemlerinden ise net 28 milyar lira kazanç sağlandı.