Schengen başvurularında 27 milyar lira ziyan oldu: 1,5 milyon ret

AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner’in vize başvurusunun reddedilmesi, uzun süredir yaşanan vize sorununu yeniden gündeme taşıdı. Her yıl ortalama 100-170 bin arasında Schengen başvurusu ret cevabı alıyor.

“VATANDAŞ RANDEVU BİLE ALAMIYOR”

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Vatandaşımız vize randevusu bile alamıyor, alsa bile vize verilmiyor. Bunun sebebi de ülkemizdeki hukukun üstünlüğüyle ilgili yaşanan sorunlar. Başvuruya ret gelse de para geri ödenmiyor” dedi.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın da sadece geçen yıl 170 bin Türk vatandaşının Schengen vize talebinin reddedildiğini, 13 milyon 600 bin Euro’nun boşa gittiğini söyledi.

Schengen'de yeni dönem: Resmen yürürlüğe girdi!

“SON DURAK KAPIKULE OLDU”

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Sözcü'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hukuk devleti konusunda yaşadığımız sorunlar nedeniyle ülkemizin itibarı azalınca, pasaportumuzun itibarı da kalmıyor. Son durak Kapıkule oldu”

BAŞVURU SAYILARI VE RET ORANLARI

Schengen vizesi için Türkiye’den 2022’de 778 bin, 2023’te 1 milyon 55 bin, 2024’te ise 1 milyon 173 bin başvuru yapıldı. 2010’da yüzde 3 olan vize ret oranı geçen yıl yüzde 16-17 seviyesine çıktı.

Türkiye’den Avrupa’ya seyahatleri de kapsıyor! Schengen'de yeni sistem

CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, “Çin’den sonra en çok vize talep eden ülkeyiz. Bulgaristan pasaportuna 178 ülke vize istemiyor” dedi. Türk vatandaşlarından Japonya, Kore, Bahreyn, Doğu Timor, Ürdün, Togo, Kosova, Angola, Esvatini, Zambiya, Tunus, Fas, Arnavutluk gibi ülkeler dışında tüm ülkeler vize talep ediyor.

KARABORSA İDDİALARI VE ŞİKAYETLERDE ARTIŞ

Çevrimiçi şikayet sitesinde yer alan yüzlerce kullanıcı yorumu, vize randevularının erişilemez hale geldiğini ve buna paralel olarak ‘karaborsa’ iddialarının yaygınlaştığını ortaya koydu. Konuyla ilgili şikayetlerin son bir ayda yüzde 38 arttığı görüldü. Vize randevuları için yapay zekanın da kullanıldığı ve randevuların 100 Euro’dan satıldığı belirtildi.

Bilal Bilici, “Fırsatçılar dijital barikat kuruyor. Büyükelçilikler randevuyu açtığı anda özel algoritma, yazılım, bot hesaplarla otomatik olarak topluyor, sonra da satıyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

İktidara yakın medya, 11 Aralık 2015 tarihinde dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun, “Önümüzdeki yıl ekim ayına kadar Türkiye vatandaşları Avrupa’ya vizesiz seyahat edebilecekler, Schengen Bölgesine” açıklamasını manşetten duyurmuştu. Aradan geçen 10 yıla rağmen vize serbestisi sağlanamadı.