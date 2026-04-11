Schengen'de yeni dönem: Resmen yürürlüğe girdi!

Yayınlanma:
Schengen Bölgesi’ne girişte yeni dönem başladı. Biyometrik veri kaydına dayalı Giriş-Çıkış Sistemi (EES) yürürlüğe girerken, uygulama Türk vatandaşları dahil Schengen dışından gelen tüm yolcuları doğrudan etkiliyor

Avrupa Birliği’nin serbest dolaşım imkânı sağlayan Schengen Bölgesi’ne girişte yeni kurallar getiren uygulaması yürürlüğe girdi. Bu sistem, Schengen ülkelerine seyahat edecek Türk vatandaşlarını da doğrudan etkiliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; geçtiğimiz yıl ekim ayında kademeli olarak uygulanmaya başlanan Giriş-Çıkış Sistemi (EES), Schengen Bölgesi’ne girişlerde biyometrik ve kişisel verilerin kaydedilmesine dayanıyor. İrlanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dışında kalan AB ülkeleriyle birlikte İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’e seyahat edecek tüm üçüncü ülke vatandaşları bu sisteme tabi olacak.

NASIL UYGULANACAK

-Sistemin geçerli olduğu ülkelere ilk girişte, pasaport kontrolünde kişisel bilgiler alınacak; yüz fotoğrafı çekilecek ve parmak izi kaydedilecek. Bu veriler dijital ortamda saklanacak.

-Parmak izi zaten vize sürecinde alındığı için kısa süreli vizeye sahip olanların yalnızca fotoğrafları kaydedilecek. 12 yaşın altındaki çocuklardan ise parmak izi alınmayacak.

-EES ile kalış süresini aşan kişiler yakından izlenecek. Süre ihlali durumunda sistem kişiyi tespit ederek kaydedecek. Aynı şekilde, girişin herhangi bir nedenle reddedilmesi de sisteme işlenecek. Bu kayıtlar, sonraki girişlerde veya vize başvurularında belirleyici olabilecek.

-Sisteme dahil tüm ülkeler bu kayıtları dikkate alacak. AB, diplomatlar, uzun süreli vize sahipleri ve oturum izni bulunanlar gibi bazı grupların muaf tutulduğu uygulamanın ilk sonuçlarından memnun. Birliğin yıl sonuna doğru Avrupa Seyahat Bilgi ve İzin Sistemi’ni (ETIAS) da devreye alması planlanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

