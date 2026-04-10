Türkiye’den Avrupa’ya seyahatleri de kapsıyor! Schengen'de yeni sistem

Avrupa Birliği, uzun süredir kademeli olarak uyguladığı Dijital Giriş-Çıkış Sistemi’ni (EES) bugün itibarıyla tüm Schengen ülkelerinde aktif hale getirdi. Yeni sistemle birlikte AB vatandaşı olmayan yolcuların pasaportlarının yanı sıra parmak izi ve yüz fotoğrafı gibi biyometrik verileri de kayıt altına alınacak.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında pilot uygulama olarak başlatılan sistem, sınır güvenliğini artırmayı ve vize süresi ihlallerini otomatik olarak tespit etmeyi amaçlıyor. Yeni düzenleme kapsamında Schengen bölgesine giriş yapan yolcuların kalış süreleri dijital olarak takip edilecek ve süre aşımı durumları anında sınır otoritelerine bildirilecek.

VERİLER 3 YIL SİSTEMDE TUTULACAK

Türkiye’den Avrupa’ya seyahat eden yolcular da yeni sistemden doğrudan etkilenecek. AB vatandaşı olmayan tüm yolcular, Schengen sınır kapılarında kurulan özel kiosklar aracılığıyla parmak izi ve fotoğraf işlemlerinden geçecek. İlk girişte alınan biyometrik veriler üç yıl boyunca sistemde saklanacak ve sonraki seyahatlerde otomatik kontrol için kullanılacak.

12 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR MUAF

Uygulama kapsamında yolculara seyahat amacı, konaklama bilgileri ve yeterli maddi kaynak gibi konularda ek sorular da yöneltilebilecek. 12 yaş altı çocuklar ise parmak izi verme zorunluluğundan muaf tutulacak.

SINIR KAPILARINDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Yeni sistemin pasaportlara damga basma uygulamasını da tamamen ortadan kaldırmasıyla birlikte, uzun vadede işlemlerin hızlanması hedefleniyor. Ancak uygulamanın ilk günlerinde birçok sınır kapısında yoğunluk yaşandı ve uzun kuyruklar oluştu.

Avrupa Komisyonu, yaşanan aksaklıklar nedeniyle yoğun saatlerde sistemin geçici olarak askıya alınabileceğini ve Eylül ayına kadar geçiş sürecinin esnek şekilde yönetileceğini açıkladı.