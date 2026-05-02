ABD'den İsrail'e 6500 tonluk silah sevkiyatı: Müzakere tartışılırken yine mi saldıracaklar?

ABD Savunma Bakanlığı’nın perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Washington yönetimi iki büyük yük gemisi ve çok sayıda kargo uçağıyla İsrail’e önemli miktarda askeri teçhizat sevk etti.

SEVKİYATIN DETAYLARI

Gönderilen malzemeler arasında binlerce hava ve kara mühimmatı, askeri kamyonlar ve Müşterek Hafif Taktik Araçlar (JLTV) bulunuyor. İsrail Savunma Bakanlığı’na göre, yükleri taşıyan iki gemi Aşdod ve Hayfa limanlarında boşaltıldı.

TOPLAM TESLİMAT 115 BİN TONU AŞTI

İsrail’in, savaşın başlangıcından bu yana 403’ü hava, 10’u deniz yoluyla olmak üzere toplam 115 bin 600 tondan fazla askeri teçhizat aldığı belirtiliyor. Daha önce İsrail’in hava savunma sistemlerinde mühimmat sıkıntısı yaşadığı ortaya çıkmıştı.

YENİ OPERASYON İHTİMALİ

İsrail, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. Tahran ile barış anlaşmasının sağlanamaması sonrası, İsrail’in ABD desteğiyle İran’a karşı yeni operasyonlar başlatabileceği öne sürülüyor.